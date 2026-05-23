En directo, la pelea por Europa y el descenso y la clasificación tras la jornada 38 de LALIGA EA Sports
Sigue en directo todo lo que suceda en la jornada 38 de LALIGA EA Sports
El Big Data predice el puesto final de cada equipo en LALIGA: Europa, tierra de nadie y descenso
Este domingo finaliza la temporada 25/26 de LALIGA EA Sports con la disputa de una apasionante jornada 38 en la que aún queda mucho en juego tanto en la pelea por Europa como por el descenso con nueve encuentros a la vez, todos salvo el Villarreal-Atlético del domingo. Celta de Vigo y Getafe batallan por la plaza restante de Europa League y, de entre ellos, el Rayo Vallecano, el Valencia y el Espanyol saldrá la de la Conference mientras que, de Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca, saldrán los otros dos descendidos junto al Real Oviedo. Además, las posiciones finales también son importantes para saber cuánto dinero se llevará cada club.
En directo, la pelea final por Europa y el descenso en LALIGA EA Sports
Las cuentas de la Europa League
El Celta de Vigo y el Getafe buscan acompañar a la Real Sociedad en Europa League en una plaza que será para los vigueses ganando o empatando mientras que los azulones necesitan ganarle a Osasuna y un triunfo del Sevilla en Balaídos.
¡Bienvenidos!
¡Arrancamos la cobertura de la última jornada de LALIGA EA Sports! En algo más de dos horas darán inicio los nueve partidos a la vez con los que se decidirán las dos últimas plazas europeas y las dos de descenso junto al Real Oviedo.