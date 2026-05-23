Las cuentas de la Europa League

Joaquín Anduro 23 MAY 2026 - 18:40h.

Sigue en directo todo lo que suceda en la jornada 38 de LALIGA EA Sports

El Big Data predice el puesto final de cada equipo en LALIGA: Europa, tierra de nadie y descenso

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Este domingo finaliza la temporada 25/26 de LALIGA EA Sports con la disputa de una apasionante jornada 38 en la que aún queda mucho en juego tanto en la pelea por Europa como por el descenso con nueve encuentros a la vez, todos salvo el Villarreal-Atlético del domingo. Celta de Vigo y Getafe batallan por la plaza restante de Europa League y, de entre ellos, el Rayo Vallecano, el Valencia y el Espanyol saldrá la de la Conference mientras que, de Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca, saldrán los otros dos descendidos junto al Real Oviedo. Además, las posiciones finales también son importantes para saber cuánto dinero se llevará cada club.

En directo, la pelea final por Europa y el descenso en LALIGA EA Sports