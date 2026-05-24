Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 00:18h.

Acaba en puestos europeos tras un curso repleto de dificultades

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José Bordalás lo ha vuelto a hacer. En una temporada marcada por las dificultades, con escasos recursos en la plantilla y problemas con las inscripciones, el técnico, insuflado por un brillante mercado invernal, ha metido al Getafe CF en Europa. Un final soñado en clave azulona que ensalza más si cabe la figura de un entrenador que es historia en el territorio madrileño.

Una vez certificado el billete europeo gracias a la victoria ante Osasuna, el entrenador del Getafe tomó la palabra en sala de prensa. Ante los medios presentes, Bordalás no pudo ocultar su felicidad, aunque también tuvo que enfrentarse a cuestiones sobre su futuro.

José Bordalás ataja los rumores por su futuro

Después de un inicio de curso muy complicado en el Getafe, con solo 13 fichas de la primera plantilla durante las cuatro primeras jornadas y con varios lesionados importantes, Bordalás fue preguntado por qué le diría a su otro yo del pasado, de aquel entrenador que en el mes de enero estaba al borde del descenso. "Le daría la enhorabuena y a Bordalás le diría que es muy bueno, sinceramente", dijo.

"Estoy uy feliz y muy contento después de una temporada durísima después de todo lo que hemos sufrido con problemas desde el comienzo del campeonato. Es increíble, histórico y quedará para historia de la Liga. Con los recursos que hemos tenido, la verdad que lo que hemos conseguido tiene un mérito enorme. Felicitar a todos los jugadores, han dado un ejemplo de competir. Y también a la afición, que ha sido nuestro jugador número doce", agregó. Además, indicó que por todas las dificultades que ha pasado su club esta temporada, alcanzar una competición europea es para el Getafe "como ganar la Champions".

El míster azulón también tuvo tiempo para atajar los rumores por su futuro: "Estamos felices ahora, de celebración. Es un momento de felicidad, tenemos que disfrutar. No he pensado en nada, ver la felicidad de todos es increíble, son momentos que se viven pocas veces. Tenemos días por delante, ahora nos toca disfrutar, que nos lo hemos ganado".