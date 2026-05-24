Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 00:02h.

El preparador gironí está cerca del Ajax

Eder Sarabia confiesa que no sabía quién había descendido y confirma su futuro: "La locura"

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Míchel Sánchez, la otra cara de la moneda en Montilivi. El Girona acabó perdiendo la categoría tras un empate ante el Elche que le dejó a las puertas de la permanencia. El técnico madrileño, artífice de un equipo que hace muy poco jugaba la UEFA Champions League, dio la cara al término del encuentro. Relacionado con el Ajax de Ámsterdam, el preparador gironí dejó abierto su futuro.

Ante la cámara de DAZN, el técnico del Girona no pudo ocultar su tristeza por la pérdida de la categoría. Sobre su futuro, Míchel Sánchez dejó muy clara su premisa, pero sobre todo, se culpó de la caída de su equipo a LALIGA Hypermotion.

Míchel Sánchez explica el descenso del Girona a LALIGA Hypermotion

Se culpa. "Es un momento muy duro para todos, para el club, la gente, la provincia. El fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar. El Girona venía con sensación de crecimiento en estos cinco años y es un claro paso atrás volver a Segunda División. Nuestra responsabilidad era buscar la victoria hoy, no lo hemos conseguido. El vestuario está roto, la afición dolida y ganas de buscar culpables. Me siento el máximo responsable de todo lo que ha pasado".

La explicación del descenso del Girona. "A lo largo de una temporada hay muchos factores que intervienen. Hemos estado ahí hasta el final, igual metes hoy el 2-1 y cambia la vida. Ha pasado en otros partidos, pero no quiero buscar una respuesta más allá de que el fútbol, la igualdad que ha habido este año, ha hecho que por momentos, en estas últimas ocho jornadas, el equipo ha tenido momento de conseguir resultados y no lo ha hecho".

Su futuro, abierto. "No lo sé, tengo que hablar con el club, es la realidad. No estoy ahora mismo pensando en eso. Llevo cinco años dedicándome a que este club esté en las mejores manos, he intentado que saliera bien y me siento muy responsable. El entrenador es la imagen de lo que ocurre en el terreno de juego. Nunca, en mi vida, voy a hacer algo con el Girona sin hablar con ellos".