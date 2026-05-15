Míchel Sánchez cierra el acuerdo para su próximo equipo tras el Girona

Andrea Esteban 15 MAY 2026 - 22:43h.

Míchel apunta a Ámsterdam tras su etapa en el Girona

Las cuentas de Míchel en el Girona para evitar el descenso: "El Getafe con 48 está en Conference"

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El futuro de Míchel Sánchez empieza a aclararse. El técnico del Girona FC tiene prácticamente cerrado su aterrizaje en el AFC Ajax para la próxima temporada. Según adelantó Matteo Moretto, el conjunto neerlandés ya tiene apalabrada la llegada del entrenador madrileño y únicamente falta la firma definitiva una vez finalice LALIGA.

El Ajax apuesta por Míchel para liderar su reconstrucción

El AFC Ajax llevaba semanas buscando un perfil ofensivo y con una idea de juego reconocible para devolver al club a la élite europea, y el nombre de Míchel Sánchez era uno de los favoritos desde hace meses.

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El trabajo del técnico en el Girona FC, convirtiendo al equipo catalán en una de las revelaciones del fútbol español en las últimas campañas, ha despertado el interés de varios clubes europeos.

La operación, eso sí, no se hará oficial hasta que concluya la temporada liguera en España.

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Fin de ciclo en Girona

Todo apunta a que el actual curso será el último de Míchel Sánchez al frente del conjunto gerundense. Su figura ha marcado una etapa histórica en Montilivi gracias a un estilo ofensivo y atrevido que ha llevado al club a competir por objetivos inéditos.

El salto al fútbol neerlandés supondría además la primera aventura internacional en los banquillos para el técnico madrileño.