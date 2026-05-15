Míchel Sánchez cierra el acuerdo para su próximo equipo tras el Girona
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El futuro de Míchel Sánchez empieza a aclararse. El técnico del Girona FC tiene prácticamente cerrado su aterrizaje en el AFC Ajax para la próxima temporada. Según adelantó Matteo Moretto, el conjunto neerlandés ya tiene apalabrada la llegada del entrenador madrileño y únicamente falta la firma definitiva una vez finalice LALIGA.
El Ajax apuesta por Míchel para liderar su reconstrucción
El AFC Ajax llevaba semanas buscando un perfil ofensivo y con una idea de juego reconocible para devolver al club a la élite europea, y el nombre de Míchel Sánchez era uno de los favoritos desde hace meses.
El trabajo del técnico en el Girona FC, convirtiendo al equipo catalán en una de las revelaciones del fútbol español en las últimas campañas, ha despertado el interés de varios clubes europeos.
La operación, eso sí, no se hará oficial hasta que concluya la temporada liguera en España.
Fin de ciclo en Girona
Todo apunta a que el actual curso será el último de Míchel Sánchez al frente del conjunto gerundense. Su figura ha marcado una etapa histórica en Montilivi gracias a un estilo ofensivo y atrevido que ha llevado al club a competir por objetivos inéditos.
El salto al fútbol neerlandés supondría además la primera aventura internacional en los banquillos para el técnico madrileño.