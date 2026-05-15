Joaquín Anduro 15 MAY 2026 - 17:37h.

La relación entre Mbappé y Bellingham, en el punto de mira

Mbappé da la cara y responde a todo: sus vacaciones, pitos, Xabi Alonso, "cuarto delantero" e indirectas a Arbeloa

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El vestuario del Real Madrid es un polvorín y, cada día que pasa, la situación parece más irreconducible con protagonistas que van desde Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde con su pelea de la semana pasada hasta el pulso dialéctico en público entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa tras el partido ante el Real Oviedo. El francés es el principal nombre en el ojo del huracán por parte de la afición, que le dedicó una sonora pitada este jueves y también por algunos de sus compañeros, como un Jude Bellingham con el que también tendría una mala relación que ni David Alaba ha podido solucionar.

Los rumores ya indicaban que el francés y el inglés podrían estar en 'bandos' separados dentro del vestuario madridista y, viendo algunas imágenes del último choque en el Santiago Bernabéu, esto parece confirmarse. Y todo a pesar de que fue Kylian el que asistió a Jude en el tanto del 2-0 merengue, aunque la celebración deja pistas de cómo se llevan los dos astros.

David Alaba intentó intermediar aprovechando la alegría del gol del Real Madrid y agarró con un brazo a Kylian Mbappé y con otro a Jude Bellingham. Con ello, el austríaco buscaba hacer una piña y que sus dos compañeros se abrazasen pero los dos se resistieron a ello sin llegar a establecer contacto visual en ningún momento.

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Esta imagen se ha vuelto viral entre aficionados del Real Madrid en redes sociales al igual que otra que sucedió tras el encuentro y que ya desató especulaciones. Los dos jugadores enfilaron camino del túnel de vestuarios y Bellingham, tras quitarse la camiseta, pasó al lado de Mbappé sin dirigirle la mirada mientras este último se desperezaba en lo que se ha comentado como una 'cobra de abrazo'.

Mbappé y Bellingham, 'posicionados' con Xabi Alonso y Arbeloa, respectivamente

La mala relación entre Kylian Mbappé y Jude Bellingham podría estar causada debido a que cada uno de ellos sería partidario de uno de los dos técnicos del Real Madrid esta campaña. El inglés fue señalado como uno de los causantes de la destitución de Xabi Alonso y tuvo que salir a desmentirlo en redes mientras que Arbeloa no sería del agrado del francés tal y como dejó claro este jueves con el pulso que le lanzó en zona mixta.