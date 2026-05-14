Diego Páez de Roque 14 MAY 2026 - 23:27h.

El delantero francés fue pitado cada vez que tocaba el balón

El llamativo tuit de Kylian Mbappé a menos de una hora para el Real Madrid - Oviedo

Compartir







El partido entre el Real Madrid y el Real Oviedo tenía una gran expectación, pero no precisamente por lo que pudiese pasar en el terreno de juego. Ninguno de los dos equipos tenía objetivos en juego, pues el conjunto blanco ya perdió LALIGA contra el Barcelona en el Camp Nou y el club asturiano ya firmó el descenso de manera matemática.

Uno de los grandes atractivos era saber cómo iba a recibir el Santiago Bernabéu a Florentino Pérez después de su rueda de prensa tan comentada en todo el mundo. Algunos aficionados blancos quisieron mostrar su disconformidad con el presidente del club merengue con pancartas que rápidamente fueron requisadas por la seguridad del estadio.

PUEDE INTERESARTE Francia anuncia su convocatoria definitiva para el Mundial 2026: sólo tres jugadores de LaLiga

La dura pitada del Bernabéu a Mbappé

Sin embargo, si a alguien le tenía ganas el público del Santiago Bernabéu era a Kylian Mbappé. El delantero galo sufrió una lesión contra el Real Betis por las que no jugó ni contra el Espanyol y contra el Barcelona, el partido con el que finalmente perdieron LALIGA.

Pero lo que de verdad molestó al madridismo es que mientras algunos jugadores del Real Madrid seguían dando la cara por el club en una temporada sin nada en juego, la estrella del equipo se fue de vacaciones con su pareja por varios países de Europa mientras estaba lesionado.

Contra el Real Oviedo, Kylian Mbappé volvió a entrar en una convocatoria de Álvaro Arbeloa. Eso sí, el público del Real Madrid tuvo que esperar hasta el minuto 69 para mostrar su descontento con el delantero francés.

Sustituyó a un Gonzalo que a la postre terminó siendo el MVP gracias a su tanto en la primera mitad. Fue entonces cuando el Bernabéu se hizo notar con una sonora pitada que fue continuó con cada toque de balón del '10' madridista.

Pero Mbappé no fue el único jugador pitado en la noche de hoy. Vinicius, en la primera mitad, tuvo que escuchar repetidas silbadas desde la grada blanca, algo que se ha repetido en varias ocasiones durante la presente temporada.

Eso sí, el Santiago Bernabéu también repartió ovaciones. Dani Carvajal fue uno de los agraciados, pues el capitán del Real Madrid podría estar viviendo uno de sus últimos partidos con el Real Madrid. Santi Cazorla también se llevó los aplausos del público blanco, que quiso reconocer a la leyenda del fútbol español.