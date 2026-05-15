Álvaro Arbeloa deja varios dardos en sala de prensa y responde a Mbappé con otro ataque

Alberto Cercós García 15 MAY 2026 - 00:07h.

Álvaro Arbeloa resume en rueda de prensa todo lo que ha dado de sí el partido de su Real Madrid ante el Real Oviedo

Uno por uno y notas del Real Madrid ante el Oviedo, dos notables y dos grandes señalados

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Ha sido terminar el partido entre Real Madrid y Real Oviedo, y claramente el resultado es lo de menos. Kylian Mbappé ha cogido las riendas de la zona mixta para aclarar su situación tras diferentes acontecimientos extradeportivos y tras una sonada pitada al salir al césped del Santiago Bernabéu. El delantero francés, sin pelos en la lengua, ha dado su opinión sobre su suplencia en el día de hoy y claramente ha lanzado varios dardos a su entrenador. Un Álvaro Arbeloa que ha recibido todas esas pullas en la sala de prensa, quedándose atónito ante lo sucedido y no callándose ante nada ni nadie. Y es que el técnico del Madrid ha terminando lanzando varios dardos tanto a Mbappé como a su plantilla en general.

Una de las frases más sonadas de Mbappé ha sido que hoy era el cuarto delantero del Madrid. Algo que, para Arbeloa, es completamente falto que le haya dicho algo parecido antes del choque ante el Oviedo. "Ya me gustaría a mi tener cuatro delanteros. No sé qué decirte. Ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. En ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero", explica Arbeloa.

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Arbeloa lanza varios dardos a sus jugadores

"Está claro que si no le pongo, no puede jugar. Soy el entrenador y decido quien juega y quien no. No sé qué ha podido interpretar. Hace cuatro días no pudo ni ir a un banquillo de un partido y hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte, una final. Gonzalo estaba jugando bien y Mbappé, siete días después, se habrá ganado ser el primer delantero. Entiendo que si no juega no está contento, pero es una decisión basada por las circunstancias y yo no quería asumir ningún tipo de riesgo con él. Era lo más lógico", resume el técnico del Madrid dando una explicación a la suplencia de Kylian.

Arbeloa ha insistido e incluso se ha ido calentando, dejando otras declaraciones que van a dar la vuelta al mundo en pocos minutos. "He dicho que, para mí, un jugador que no podía estar en el banquillo hace pocos días... no era lógico salir hoy de titular. Mientras esté aquí, yo voy a decidir quién juega y quien no. Si no les parece bien, que se esperen al siguiente. No espero de mis jugadores lo que yo he dado por ellos. Sé cómo son los jugadores; sé cómo piensan y cómo se sienten", zanja en rueda de prensa.