El técnico madridista apuesta por Alaba, Asencio y Mastantuono de inicio

La afición del Real Madrid da su opinión en el gran debate Vinicius y Mbappé

Compartir







Alineaciones confirmadas en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid vive un plebiscito ante su afición tras firmar su segunda temporada consecutiva en blanco, perder el Clásico casi sin presentarse, las peleas en el vestuarios y la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez. En un partido que probablemente nadie querría jugar, en frente tendrá a un Real Oviedo que hace apenas tres días certificó su descenso de manera matemática a Segunda División.

Once del Real Madrid: bajas y novedades

Condicionado por una plaga de bajas importante, Álvaro Arbeloa decide revolucionar su once. Cabe recordar que Militao, Fede Valverde, Lunin, Rodrygo, Arda Güler, Ceballos, Mendy y Huijsen están lesionados, mientras que Mbappé y Carvajal han vuelto a la convocatoria. Aún así, ninguno de los dos sale de inicio.

PUEDE INTERESARTE Rafa Nadal explica su relación con Enrique Riquelme y aclara sus planes con el Real Madrid

El técnico madridista apuesta por futbolistas como David Alaba, Raúl Asencio o Mastantuono como titulares, poco habituales a lo largo del curso. También recupera a Álvaro Carreras, que parecía castigado en estas últimas semanas, y da continuidad a Gonzalo como referencia ofensiva.

Así pues, el once del Real Madrid está formado por Courtois; Trent, Asencio, Alaba, Carreras; Brahim Díaz, Tchouaméni, Camavinga, Mastantuono; Vinícius y Gonzalo.

En el banquillo local esperarán su turno Fran González, Mestre, Carvajal, Bellingham, Mbappé, Fran García, Rüdiger, Joan Martínez, Palacios, Yáñez y Thiago Pitarch.

Once del Real Oviedo: bajas y novedades

En el cuadro visitante, que ya está descendido y no se juega nada, Guillermo Almada no puede contar con Sibo y Javi López por sanción, pues fueron expulsados ante el Getafe, ni con Brandon, Ejaria y Dendoncker por lesión. En cualquier caso, el técnico apuesta por un once más que reconocible en busca de un triunfo histórico en el Bernabéu.

La alineación del Oviedo está formada por Aarón; Nacho Vidal, Bailly, David Costas, Rahim; Ilyas, Fonseca, Colombatto, Thiago; Reina y Fede Viñas.

En el banquillo del equipo asturiano estarán Moldovan, Cazorla, Hassan, Dani Calvo, David Carmo, Borbas, Forés, Ilic, Lucas y Agudín.