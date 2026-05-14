Fran Fuentes 14 MAY 2026 - 07:32h.

El empresario valenciano apenas tiene cinco días hábiles para hacer todas las gestiones y presentar los avales

Enrique Riquelme se pronuncia sobre su candidatura a las elecciones del Real Madrid: "Algo que tenga sentido"

Compartir







Las elecciones a la presidencia del Real Madrid han causado un auténtico terremoto mediático. La rueda de prensa de Florentino Pérez, que volverá a comparecer este mismo viernes, ha generado mucha controversia y ha provocado respuestas institucionales por parte Javier Tebas, del FC Barcelona y del Atlético de Madrid, entre muchos otros. En este sentido, los plazos para convocar los comicios también han suscitado polémica. Y es que apenas dejarían tiempo para que otros posibles candidatos, como Enrique Riquelme, puedan postular su candidatura.

En este sentido, según informa El Partidazo de COPE, Florentino Pérez habría marcado un plazo de diez días naturales para que los diferentes candidatos planteen sus alternativas. En el caso de Enrique Riquelme, quien ya se ha quejado de los tiempos marcados, sería un perjuicio importante. Y es que el matiz de días naturales en lugar de días hábiles es importante, ya que el viernes es festivo en Madrid por San Isidro. Eso tan solo le dejaría disponibles, solamente, del lunes al viernes de la semana próxima para presentar los avales bancarios, trazar a su equipo directivo y otras tantas gestiones necesarias en un proceso tan complejo como este.

Así las cosas, esto deja menos margen de maniobra a Enrique Riquelme, ya que cada candidatura debe ser estudiada, como muy tarde, el día posterior a su presentación. En caso de que la comisión electoral la valide, entonces tendrían lugar las elecciones, siempre y cuando haya dos o más candidaturas. Si solo existe una, como sucedió en los comicios del pasado año, a los que solo se presentó Florentino Pérez, esta sería la ganadora y establecería la nueva presidencia del Real Madrid.

Pocos dudan de que Florentino Pérez presentará una candidatura solvente junto a la junta directiva que dirige el club en este momento. Queda ver si al empresario valenciano le da tiempo de exponer la suya y si la comisión electoral del Real Madrid la valida. Algo que, si todos los requisitos establecidos están en orden, debe suceder sin el mayor de los problemas.