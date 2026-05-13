Florentino Pérez dará una nueva rueda de prensa en el Real Madrid

Fran Fuentes 13 MAY 2026 - 10:46h.

Tras causar un auténtico terremoto mediático en su última comparecencia, volverá a hablar públicamente en los próximos días

Arbeloa se alinea con Florentino Pérez y llama al resto de clubes a denunciar el 'caso Negreira': "A todas luces ni es legal, ni tiene sentido"

Compartir







La rueda de prensa de Florentino Pérez ha generado un auténtico terremoto mediático. El presidente del Real Madrid ha causado un gran revuelo al señalar a los medios de comunicación, amén de su convocatoria de elecciones a la presidencia, y ha generado numerosas reacciones en el mundo del fútbol. Desde la respuesta del FC Barcelona anunciando que tomará medidas legales contra la entidad y su presidente, hasta los comentarios de Javier Tebas, criticando su posición "victimista". En este sentido, el dirigente del club blanco volverá a comparecer en los próximos días.

Más concretamente, será el próximo viernes cuando Florentino Pérez vuelva a acudir a la sala de prensa. El presidente del Real Madrid dará la fecha de las próximas elecciones, a las que se presentará para volver a ser reelegido tan solo un año después de haber ganado las anteriores por incomparecencia de otras alternativas.

Así las cosas, Florentino Pérez anunció que no dimitirá del cargo, pero sí que ha insistido a otras posibles alternativas que presenten una candidatura sólida. Tras la modificación de los estatutos, realmente pocas personas pueden postularse para ser candidatos a la presidencia del Real Madrid. Para ello hacen falta más de 20 años de antigüedad como socio del club y un importante aval económico, entre otras muchas cosas.

De este modo, la lista de posibles candidatos al Real Madrid se reduce considerablemente. Es ahí donde aparece el nombre de Enrique Riquelme, el joven empresario de 37 años, dedicado a las energías renovables y "con acento mexicano" al que aludía el propio Florentino Pérez en su comparecencia pública. En este sentido, aún se desconoce si este socio presentará o no una candidatura, así que habrá que esperar a los próximos días para conocer si alguien se atreve a postularse como alternativa a dirigir el club en detrimento del actual presidente.