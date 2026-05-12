Álvaro Borrego 12 MAY 2026 - 23:19h.

Aunque por él no hay dudas: "Tengo un contrato firmado y normalmente me gusta cumplir mis contratos"

La lluvia de millones que ingresará el Betis por jugar la Champions League 26/27

Compartir







Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al duelo entre Real Betis y Elche CF. Un triunfo que consuma el regreso a la Champions League 21 años después, justo cuando más disparidad de opiniones ha habido sobre su futuro. Sobre eso fue cuestionado el entrenador, cuyo contrato expira en junio de 2027, aunque sus declaraciones no disiparon del todo el debate. El chileno reiteró que siempre suele "terminar los contratos", aunque "cuando hay dos partes siempre hay alguna duda".

La clasificación Champions: "No es fácil estar los seis años en competencias europeas, mucho más llegar a la Champions dos partidos antes de terminar el campeonato. Era un triunfo que le debíamos a la hinchada, a pesar de traspiés que no pasan de algo puntual, pero el gran mérito que siempre tuvo el equipo fue levantarse. Hoy se vio todo recompensado con esa gran fiesta que se ha vivido".

¿Se ve entrenando al Betis la próxima temporada? "Yo no puedo tocar temas que no me corresponden solamente a mí. Yo tengo contrato, ya conversaremos y veremos cómo se va a afrontar. Es un desafío mayúsculo. ¿Si hay dudas? Cuando son dos partes siempre hay alguna duda".

A vueltas con su futuro: "Yo he tenido siempre una postura. Tengo un contrato firmado y normalmente me gusta cumplir mis contratos. No hay ninguna duda al respecto".

¿Tiene Pellegrini ilusión por seguir? "La ilusión siempre la vamos a tener. Dentro de toda la experiencia que da esta profesión un momento para mi gusto el que yo me sentí más culpable fue la derrota con el Braga, donde no supimos reaccionar a tres goles inesperados en pocos momentos. Las críticas eran fuerte, pero estoy seguro de que si hubiésemos pasado y luego perdemos la final no habríamos tenido este logro. Revisen la campaña del Betis. Luego nos levantamos en LaLiga. Era mucho más bonito ganar el torneo, pero estoy seguro de que no estaríamos aquí".

Le quedaba la espinita de la Champions: "Comenzamos el primer partido con el Elche y en la charla de después pusimos en letras verdes del Betis "comenzamos el camino a la Champions". Primero una ambición que no muchos se esperaban, segundo porque siempre es difícil, pero siempre tuvimos la exigencia y la ambición de poder hacerlo. Por suerte eso resultó, nunca bajamos los brazos ni en los peores momentos".

¿Siente que se ha sido injusto con él? "Toda esa autocrítica que esa prensa quiere que se haga externamente yo la hago internamente. La crítica la tiene la prensa y eso hace engrandecer mucho la institución, el fútbol y lo hace una actividad muy popular. El papel del técnico es muy distinto. A través del camino que he hecho estoy muy conforme de haber estado siempre en Europa".