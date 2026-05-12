Calendario, formato y fechas del sorteo de la Champions 2026/27

Álvaro Borrego 12 MAY 2026 - 22:06h.

El sorteo de la liguilla se celebrará el jueves 27 de agosto

El Betis vuelve a la Champions League 21 años después

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El Real Betis Balompié jugará la próxima edición de la Champions League. Será esta la segunda vez que los verdiblancos disputen la máxima competición continental, consumándose el tan ansiado regreso a la Liga de Campeones 21 años después. A partir de ahora, como viene siendo costumbre, los béticos fantasearán con saber cuáles serán sus rivales, con el Bayern Múnich, Manchester City, PSG o Inter de Milán como algunos de los más apetecibles. Una serie de emparejamientos que se conocerán en el sorteo del próximo jueves 27 de agosto. La competición empezará el 8 de septiembre y concluirá el 5 de junio en el Estadio Metropolitano.

¿Cuándo es el sorteo de la liguilla?

El sorteo se realizará el próximo jueves 27 de agosto, una vez concluyan los playoffs. Las tres rondas previas empezarán el 7 de julio y terminarán el 11 de agosto. Los play off previos se disputarán, a ida y vuelta, la semana del 18/19 y la del 25/26 de agosto. Una ronda que no jugará el Real Betis, dado que entra directamente en lo que en su día fue la fase de grupos, ahora liguilla.

Fechas de la liguilla de Champions

1ª jornada: del 8 al 10 de septiembre.

2ª jornada: 13 y 14 de octubre.

3ª jornada: 20 y 21 de octubre.

4ª jornada: 3 y 4 de noviembre.

5ª jornada: 24 y 25 de noviembre.

6ª jornada: 8 y 9 de diciembre.

7ª jornada: 19 y 20 de enero de 2027.

8ª jornada: 26 y 27 de enero de 2027.

¿Cuándo serán las eliminatorias?

La ronda de playoff, a la que acceden los equipos clasificados entre el noveno y el vigésimo cuarto, se celebrará entre los días 16/17 y 23/24 de febrero. Los octavos de final, donde se suman los que pasen a los primeros ocho clasificados de la liguilla, están fijados para el 9/10 y 16/17 de marzo.

Los cuartos de final se disputarán en el mes de abril. La ida el 6/7 y la vuelta el 13/14 del mismo mes. También en abril se jugará la ida de semifinales (27/28), mientras que la vuelta quedará fijada para el 4 y 5 de mayo. A partir de ahí habrá que aguardar un mes para la gran final, que se celebrará el 5 de junio en el Estadio Metropolitano.