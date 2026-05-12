Jorge Morán 12 MAY 2026 - 14:04h.

El técnico acabó la rueda de prensa entre risas

Hansi Flick explica el por qué del año opcional en su contrato de renovación

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Al contrario que en el Real Madrid, el Barcelona está viviendo un gran momento de forma. Ya no sólo en lo deportivo con el reciente título de LALIGA EA SPORTS, sino por el buen ambiente que se vive en todas sus partes del club. Una situación que volvió a quedar demostrada con la broma de Hansi Flick que desató la risa de los periodistas presentes en la rueda de prensa.