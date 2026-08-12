El Teresa Herrera señala, desnuda carencias y pide fichajes: las notas de Deportivo y Real Madrid

Ángel Cotán 12 AGO 2026 - 22:52h.

El equipo blanco se alzó con el Trofeo Teresa Herrera

Alineaciones confirmadas de Deportivo y Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera hoy

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El Real Madrid se alzó con el Trofeo Teresa Herrera gracias a un solitario tanto de Brahim Díaz. En un encuentro de poco ritmo, mucha posesión y contadas ocasiones, el equipo de José Mourinho fue muy práctico ante un Deportivo de A Coruña que plantó cara aunque echó en falta más variantes en ataque. Riazor volvió a disfrutar de un clásico de nuestro fútbol.

En la primera mitad, los blancos dominaron el esférico y fueron de menos a más. Los pupilos de Antonio Hidalgo trataban de estirarse con el portentoso Nsongo Bil, pero sin mucha continuidad en el juego. La primera ocasión herculina llegó en la cabeza de Lucas Noubi, y a renglón seguido, una asistencia de Andriy Lunin fue ejecutada a la perfección por Brahim Díaz.

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En la segunda mitad, chispazos. Sin alardes en la creación, donde el conjunto blanco aún demanda algún cromo más tras caerse la opción de Rodri Hernández, Carlos Espí trató de aumentar la ventaja madridista aunque sin acierto. Por su parte, el Deportivo, aún plantando cara a todo un Real Madrid, también echó en falta algún perfil distinto en ataque y más vertical.

El solitario tanto del internacional marroquí bastó para decantar la balanza en un Teresa Herrera sin mucho ritmo y en el que algunos futbolistas fueron señalados. Típico partido veraniego para coger ritmo, aunque LALIGA EA Sports ya está a la vuelta de la esquina.

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Las notas del Deportivo de A Coruña

Leo Román [6] Paradón a un remate muy difícil de Endrick. Nada pudo hacer ante Brahim.

Paradón a un remate muy difícil de Endrick. Nada pudo hacer ante Brahim. Ximo Navarro [6,5] Muy seguro.

Muy seguro. Lucas Noubi [6] Mejor que su compañero en el eje de la zaga.

Mejor que su compañero en el eje de la zaga. B. Ede [5]

Angeliño [4,5] Un par de anticipaciones en defensa... y poco más.

Un par de anticipaciones en defensa... y poco más. Noé Carrillo [Sin calificar] Estaba muy móvil en el centro del campo, pero tuvo que marcharse lesionado a los veinte minutos de partido.

Estaba muy móvil en el centro del campo, pero tuvo que marcharse lesionado a los veinte minutos de partido. L. Amatucci [3,5] Impreciso con balón.

Impreciso con balón. Luismi Cruz [4,5] Desaparecido por momentos.

Desaparecido por momentos. Mario Soriano [6,5] Algunos destellos, pero muy solo en la medular.

Algunos destellos, pero muy solo en la medular. Aubameyang [5] Le falta chispa, le sobra fútbol.

Le falta chispa, le sobra fútbol. Bil Nsongo [7] Levantó a Riazor de sus asientos derrochando físico pero también dejando detalles de calidad.

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Los cambios de Antonio Hidalgo ante el Real Madrid: D. Villares (5), David Mella (6), M. Loureiro (5,5), G. Quagliata (5), Z. Eddahchouri (5), Kevin Sánchez (5,5), Arnau Comas (5), T. Gijselhart (6), Dani Barcia (5) y Riki Rodríguez (5).

Las notas del Real Madrid

Andriy Lunin [7] Asistencia con las manos con toda la intención del mundo a Brahim.

Asistencia con las manos con toda la intención del mundo a Brahim. D. Dumfries [5] Correcto atrás, sin presencia arriba.

Correcto atrás, sin presencia arriba. A. Rüdiger [4,5] Aubameyang le sacó una amarilla de pillo.

Aubameyang le sacó una amarilla de pillo. Dean Huijsen [5] Sufrió en la batalla física ante Nsongo.

Sufrió en la batalla física ante Nsongo. Á. Carreras [5]

Bernardo Silva [6] Se asoció con todos sus compañeros.

Se asoció con todos sus compañeros. E. Camavinga [3,5] Alguna liada marca de la casa.

Alguna liada marca de la casa. Arda Güler [4]

Brahim Díaz [7] Gran acción individual para el 0-1.

Gran acción individual para el 0-1. Vinicius [4] Muy poquito del brasileño. Falto de ritmo.

Muy poquito del brasileño. Falto de ritmo. Endrick [5,5] Su partido arrancó con una entrada bastante fea sobre un defensor rival. Rozó el gol en los últimos minutos del primer acto.

Los cambios de José Mourinho ante el Deportivo: Carlos Espí (6), Fede Valverde (5), Alexander-Arnold (5), Mario Rivas (6), Jorge Cestero (5,5), A. Ciria (Sin calificar) y L. Fati (Sin calificar).