Marco Garcés se cubre las espaldas y el Celta persigue un fichaje distinto en el mercado

Ángel Cotán 12 AGO 2026 - 17:42h.

Una salida motiva el cambio de planes

El Celta de Vigo solicita a LaLiga aplazar el partido ante Osasuna de la jornada 1

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El Celta de Vigo presentó este miércoles en sociedad a Altay Bayindir. El nuevo portero olívico estuvo acompañado en sala de prensa por Marco Garcés, aún enfocado en el mercado de verano en las próximas altas y bajas. Claudio Giráldez lleva semanas demandando nuevos cromos aunque la hoja de ruta está muy cerca de sufrir un cambio. Será necesario lanzarse a por un fichaje distinto.

El conjunto olívico está enfocado en alcanzar la luz verde por el deseado Exequiel Zeballos. La llegada del extremo, aún por cerrarse, no será la última en esta ventana estival. La dirección deportiva rastrea el mercado de centrocampistas, aunque ya sabe que debe alterar su planificación inicial.

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El Celta persigue un fichaje distinto en el mercado

La operación salida en el Celta obligará a Marco Garcés y todo su equipo a rastrear nuevas alternativas para el eje de la defensa. Manu Fernández no entra en los planes de Claudio Giráldez y el club olívico le busca una salida. El medio Territorio Cadista sitúa al conjunto gaditano tras los pasos del zaguero de 25 años, siendo su prioridad continuar con su carrera en el fútbol nacional.

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En este sentido, desde A Sede confían en alcanzar un acuerdo por la salida del futbolista de Narón en los próximos días. Una salida que, como apunta el periodista Óscar Méndez, implica un nuevo esfuerzo celeste en el mercado.

El Celta se cubrirá las espaldas en la retaguardia y confirma la llegada de un nuevo defensa central si acaba cerrándose la salida de Manu Fernández. Sin trascender aún el nombre de las primeras opciones, y tras reforzar dicha demarcación con Abdoulaye Faye, Claudio Giráldez exige un nuevo cromo. En estos momentos, Marco Garcés se enfoca en la operación salida sin obviar los huecos que deberá rellenar a renglón seguido si acaban produciéndose.