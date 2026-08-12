Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 07:37h.

La reacción de Luis Enrique al ser preguntado por el fichaje de Ferran Torres por el PSG

El cuadro parisino eleva la oferta a la espera de convencer al Barcelona

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El futuro de Ferran Torres parece más fuera del Barcelona que nunca. De momento, la cifra de 40 millones presentada por el PSG frena su fichaje en plenas negociaciones, pero ambas partes negocian para alcanzar el ansiado acuerdo. Tanto que el conjunto parisino ya tiene prepada su segunda oferta económica para presentarla de manera inminente.

Según informa El Partidazo de Cope, esta girará alrededor de los 50-55 millones de euros, una cantidad algo más elevada que la primera. Firmará hasta 2031y se espera que en las próximas horas ambos clubes cierren el acuerdo, después de que el conjunto blaugrana permitiese a Ferran no entrenar este miércoles para seguir con las negociaciones.

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Primera oferta rechazada

El Barcelona rechazó la primera oferta de 40 millones de euros fijos y 10 en variables del PSG por el delantero Ferran Torres, según han informado varios medios y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la negociación. Las conversaciones entre ambos clubes continúan y el objetivo de todas las partes es alcanzar un acuerdo lo antes posible, pues el futbolista está citado para iniciar la pretemporada con el conjunto catalán este miércoles.

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El atacante de Foios, autor del gol con el que España se proclamó campeona del mundo este verano, termina contrato el 30 de junio de 2027 y desea unirse al proyecto entrenado por Luis Enrique, quien ya apostó por él como seleccionador.

Beneficiado por el declive físico de Robert Lewandowski, Ferran acabó como el delantero azulgrana con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford) y fue el segundo máximo goleador (21), solo superado por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphinha.

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Por otra parte, el entrenador del PSG, Luis Enrique, es un gran valedor del futbolista valenciano, como ya demostró en su etapa como seleccionador español, y el vigente campeón europeo necesita refuerzos en la delantera tras las ventas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, y la posible salida de Bradley Barcola.