La reacción de Luis Enrique al ser preguntado por el fichaje de Ferran Torres por el PSG

Celia Pérez 11 AGO 2026 - 18:51h.

El técnico asturiano ha comparecido en rueda de prensa previa al duelo de la Supercopa de Europa

El Barça rechaza la primera oferta del PSG por Ferran Torres: la cifra que frena el acuerdo

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El PSG encara este miércoles la final de la Supercopa de Europa frente al Aston Villa. El primer gran duelo de la temporada llega en una previa marcada para el conjunto parisino por la escasa preparación de alguno de sus jugadores, sin tiempo para entrenar tras el Mundial, y un mercado de fichajes en el que destaca el interés por Ferran Torres. El internacional está decidido a cambiar este verano de aires y fichar por el conjunto de Luis Enrique, un traspaso al que está abierto el Barça antes de su último año de contrato, pero que aún no se ha resuelto. Y como es inevitable, al técnico asturiano le han preguntado este martes por él.

"¿Ferran Torres? No hablo de mercado, sólo de los jugadores que están en el PSG", dijo categórico el preparador asturiano, que, sin embargo, destacó el nivel de los entrenadores y el fútbol español. "Hace varios años que el fútbol español está en el nivel más alto. Con esta segunda estrella, espero que sea el comienzo de muchos éxitos para la selección y para el fútbol español. Luis Aragonés inició este juego asociativo y también el Barcelona de Pep Guardiola, que logró ganar con un juego atractivo. Abrieron el camino", recordó.

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El técnico español lamentó el poco tiempo de preparación y de entrenamiento con la plantilla al completo. "Queremos estar en las mejores condiciones al final de la temporada y no al principio de la temporada. El año pasado fue particular y este año también. En términos de preparación es complicado gestionar la carga de minutos que cada jugador podrá jugar. Lo veremos el miércoles pero es complicado, intentaremos jugar al mejor nivel".

Un tercer título de Liga de Campeones consecutiva es un gran desafío. Un hecho que sólo ha conseguido el Real Madrid (el Ajax holandés y el Bayern Múnich alemán lo lograron en los años 70, cuando la competición se denominaba Copa de Europa). "Hemos marcado objetivos muy ambiciosos desde el principio y vamos a seguir así. Es un momento diferente y ahora todo el mundo piensa que aún podemos ganar. Pero es la teoría, hay que demostrar en el campo que tenemos el nivel. Buscamos ganar todavía pero no es fácil, la historia lo ha demostrado", recordó.

"Me he relajado prácticamente todo el verano. Estamos frescos y contentos de retomar. Recuperamos a los jugadores poco a poco. Empezamos la temporada con una final y eso significa que hicimos un buen trabajo el año pasado. Vamos a buscar ser competitivos", indicó Luis Enrique en la rueda de prensa oficial, previa a la disputa de la Supercopa de Europa que el miércoles jugará ante el Aston Villa de su compatriota Unai Emery.