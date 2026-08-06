Pablo Sánchez 06 AGO 2026 - 09:35h.

Irene Junquera señala la otra petición de Ferran Torres y explica "la necesidad" del Barcelona

El Barça no ve con malos ojos una salida si la oferta alcanza las pretensiones económicas del club

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El futuro de Ferran Torres en el Barcelona sigue generando incertidumbre pese a que cada vez está más clara la postura de todas las partes. El delantero ya dejó caer, en sus últimas declaraciones, que no ve con malos ojos cambiar de aires mientras lanzaba un recado al conjunto blaugrana sobre lo que debía hacer para mantenerlo. Todo ello, con el fuerte interés de equipos como el PSG tras sus pasos. En las últimas horas esta posibilidad parece tomar más fuerza que nunca.

Según cuenta Sport, fuentes cercanas a Ferran Torres aseguran que el futbolista habría tomado la decisión de fichar por el PSG, un paso importante para que el conjunto francés acelere en las negociaciones con el Barcelona. En las oficinas del Camp Nou no descartan negociar por su salida si las cifras alcanzan las pretensiones del club, toda vez que la renovación del de Foios está estancada.

Ahora, el Barça aguarda a los próximos movimientos del PSG y la intención de todas las partes es cerrar la operación antes incluso de que arranque la próxima semana ya con los internacionales en liza.

Sus últimas declaraciones sientan mal al Barça

En los últimos días, todas las preguntas que le han formulado a Ferran Torres giraban alrededor de su futuro. El delantero ha esquivado algunas respuestas, pero sí lanzó un aviso al Barcelona sobre lo que debía hacer para retenerlo y que no se marchara en esta ventana estival. "Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar", sentenció sobre el Barça. "Que te quieran estos equipos siempre es bueno, yo tengo contrato, es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta", agregó sobre el mencionado interés del PSG.

Según informó David Ibáñez en ElDesmarque, existe malestar en el Barcelona por estas declaraciones. El club considera que ir soltando estas palabras por diversos medios de comunicación no es la vía más apropiada para negociar el futuro.