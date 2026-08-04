María Trigo 04 AGO 2026 - 10:57h.

Tres semanas después, el significado de la gorra tiene respuesta del protagonista

La fiesta inédita de Ferran Torres, IliaTopuria y Álex Baena en Ibiza

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Ferran Torres no sólo fue el autor del gol que le dio a España su segundo Mundial, sino que también fue uno de los grandes protagonistas de la celebración que llevaron a cabo en Madrid por lucir una gorra roja con el lema 'Make Spain Great Again' ('Hacer a España grande de nuevo'). Esto es una adaptación del conocido eslogan 'Make America Great Again' ('Hacer grande a Estados Unidos de nuevo') utilizado por Donald Trump y despertó todo tipo de reacciones, incluida la del presidente de Estados Unidos.

Y es que la gorra de Ferran Torres dio la vuelta al mundo y llegó hasta la misma Casa Blanca, que no dudó en reaccionar al hecho a través de X. Compartió un vídeo en el que se veía al jugador del FC Barcelona celebrar el Mundial 2026 y lo acompañó del mensaje: "Todo el mundo quiere subirse a la ola".

Ferran Torres por fin responde sobre la gorra

Todo esto, que fue interpretado por muchos como un gesto de apoyo político y por otros como una burla a Donald Trump, acaba de recibir respuesta de su principal protagonista. Tres semanas después de que la Selección Española se proclamara campeona del mundo, el delantero valenciano ha salido al paso de lo ocurrido con su famosa y viral gorra.

En la ruta de entrevistas que está concediendo en diferentes medios de Estados Unidos, más allá de hablar de su futuro, este martes ha reconocido en la CNN que el gesto no tenía ninguna connotación política y respondía únicamente a su deseo de volver a ver a España campeona del mundo de nuevo: "Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial".