El Ferran Torres más épico, un anime convierte al campeón del mundo en un héroe

David Torres 21 JUL 2026 - 17:51h.

Foios nombrará hijo predilecto a Ferran Torres, pero hay más: estatua y hasta hermanamiento con Fuentealbilla

De Tiburón a superhéroe: Ferran Torres ya tiene su propio anime

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ValenciaFerran Torres sigue acumulando homenajes tras conquistar el Mundial con la selección española. Después de convertirse en el héroe de todo un país con el gol que dio a España la segunda estrella y de recibir el cariño de todo el país, el delantero está en boca de todos por su situación en el Barça y las posibles ofertas que le puedan salir en el mercado como la del Atlético. Pero hasta que ese momento de decidir su futuro llegue, el valenciano también ha inspirado una llamativa pieza audiovisual de animación al más puro estilo manga. El vídeo transforma al exjugador del Valencia CF en un auténtico protagonista de anime, representando de forma simbólica su camino hasta alcanzar la gloria mundial. En él se ve desde sus inicios en el Valencia CF, pasando por el Barça, hasta lograr el gol de la final.

Así es el anime de Ferran Torres

La creación recrea la figura de Ferran como un héroe de ficción, un guiño a la épica que ha acompañado al futbolista desde sus errores y sus suplencias en la fase previa y en su carrera hasta que marcó el tanto decisivo en la final ante Argentina. La pieza, de estética japonesa y ritmo cinematográfico, resume el sentimiento que vive Foios desde el pasado domingo, cuando su vecino más ilustre escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol español. Grabado en japonés, pero subtitulado en inglés, el vídeo se ha viralizado rápidamente en redes sociales por su fuerza y emotividad, en especial entre los aficionados valencianos que reconocen a Ferran Torres como uno de los suyos.

El vídeo llega en plena semana de reconocimientos al delantero. Tras las celebraciones por el título mundial, Foios ha iniciado los trámites para nombrarle hijo predilecto y, además, se plantea estrechar lazos con Fuentealbilla, la localidad de Andrés Iniesta, el héroe de la primera estrella y al que ahora Ferran ha tomado el relevo con la segunda.