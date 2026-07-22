La publicación juega con la canción 'Me, you and Steve' incluyendo a Ferran en las fotos de jugadores rojiblancos

La dura realidad del Atlético en el Mundial 2026: 13 jugadores y sólo tres aprobados

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El Atlético de Madrid dispara los rumores del posible fichaje de Ferran Torres. Dos días después de que los jugadores de España celebraran por las calles de Madrid el título de campeones del mundo, en un festejo en el que los futbolistas rojiblancos lucieron con orgullo banderas y bufandas colchoneras, el club ha publicado a través de su cuenta de Twitter un vídeo en el que incluyen hasta en seis ocasiones al delantero del FC Barcelona, cuyo futuro es más incierto que nunca.

A través de su cuenta en inglés de Twitter, el Atlético ha publicado un vídeo de 17 segundos con la canción 'Me, you and Steve', utilizando el juego de palabras de la misma con los futbolistas rojiblancos. En esas fotos aparecen de manera reiterada Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill. Y en el vídeo, el club muestra hasta en seis ocasiones a Ferran Torres, dando un toque repetitivo a la canción e insistiendo en la cercanía de los tres jugadores rojiblancos con el atacante valenciano.

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El vídeo y las fotografías no hacen más que confirmar la cercanía de Ferran con todos los jugadores del Atlético, algo que ya se pudo evidenciar no sólo durante la celebración por las calles de Madrid, sino también durante las semanas que duró la concentración de España en tierras norteamericanas.

El mensaje que quieren trasladar es evidente: en cada foto de Llorente, Pubill o Baena casi siempre aparece también Ferran Torres. Y la publicación se produce, a su vez, cuando el futuro del valenciano está en el aire y en medio de los rumores de una posible salida del FC Barcelona.

La situación de Ferran Torres en el Barcelona

Ferran acaba contrato en 2027 y no ha aceptado la última propuesta económica del Barça para renovar. Además, el cuadro blaugrana tendría que pagar más dinero al Manchester City si amplía su contrato. En ese contexto, todo invita a pensar que saldrá este verano para que desde el Camp Nou puedan hacer caja con un traspaso. Su nombre, además, ha sido relacionado con el Atlético en más de una ocasión, incluso como posible moneda de cambio para abaratar el fichaje de Julián Álvarez, algo que parece cada vez más improbable.

A raíz de este vídeo, que sólo se ha publicado en la red en inglés del club madrileño, la afición ha reaccionado con sorpresa y, a su vez, cierta ilusión ante la posible llegada de Ferran, que hace apenas tres días fue el héroe de España en Nueva Jersey. Eso sí, la realidad es que parece improbable que desde la Ciudad Condal quieran facilitar su llegada al Metropolitano, más aún tras todo lo que está sucediendo con el mencionado Julián.