La Federación quiere blindar a Luis de la Fuente cuanto antes y hasta el Mundial de 2030

Redacción ElDesmarque Madrid, 22 JUL 2026 - 08:54h.

El técnico riojano y la Federación se reunirán después de las vacaciones

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Luis de la Fuente se ha consolidado como el gran líder del fútbol español tras conquistar el Mundial 2026 con La Roja. El técnico riojano, que ya había levantado una Liga de Naciones y una Eurocopa, continúa ampliando un palmarés histórico al frente de la Selección Española. Ahora, según informa José Félix Díaz en el Diario AS, la Real Federación Española de Fútbol ya trabaja para ampliar su contrato hasta 2030 y convertirle en el seleccionador del Mundial que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Rafael Louzán tiene la renovación de Luis de la Fuente como absoluta prioridad

En Las Rozas consideran que la continuidad de Luis de la Fuente es un asunto prioritario tras conquistar el Mundial 2026. Aunque el actual contrato del seleccionador finaliza después de la Eurocopa de 2028, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, tiene claro que el objetivo pasa por ampliar ese vínculo durante dos años más.

El propio dirigente ya adelantó esa intención en una entrevista concedida al Diario AS antes de la final del Mundial, donde aseguró que la Federación quiere mejorar las condiciones del técnico y prolongar su relación contractual. Para el gallego, el gran reto de 2030 debe afrontarse con el mismo entrenador que ha devuelto a España a la cima del fútbol mundial. La hoja de ruta pasa por mantener intacto un proyecto que ha dado resultados desde la llegada de De la Fuente al banquillo de la absoluta.

Las conversaciones para renovar a Luis de la Fuente comenzarán tras el verano

Las negociaciones arrancarán después de las vacaciones. La Federación y el seleccionador se sentarán para hablar de una renovación que, salvo giro inesperado, se afronta con optimismo por ambas partes. Un aspecto a tener en cuenta es que no será la primera negociación entre Louzán y De la Fuente ya que la anterior ampliación de contrato fue una revisión de un acuerdo que había quedado desfasado respecto a los méritos del técnico al haber subido directamente desde la selección sub-21.