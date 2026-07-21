Fabián se moja con el Balón de Oro, la vuelta al Betis y la sanción a los argentinos

Celia Pérez 21 JUL 2026 - 22:08h.

El centrocampista ha estado este martes por la tarde en los actos de Los Palacios

Fabián Ruiz y Gavi reciben su peso en tomates en Los Palacios: ¿cuánto pesa cada jugador?

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El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca tenía preparada una tarde muy especial para recibir a Fabián Ruiz y a Gavi tras conquistar el Mundial 2026 con la selección española. Entre actos y reconocimientos, el centrocampista del PSG ha terminado atendiendo a los medios de comunicación presente y respondiendo a todos los temas de actualidad, desde el debate al Balón de Oro a una posible vuelta al Betis y la sanción a los argentinos.

Balón de Oro: "La verdad que a quien no le gustaría ganar un Balón de Oro. Contento con la temporada que he hecho. He ganado Champions y Mundial, no puedo pedir más. Si estoy ahí en la pelea será un honor".

Temporada: "He tenido la suerte de ganarlo todo. Me quedaba el Mundial y bueno la verdad que he podido cerrar un año histórico y muy contento de todos los trofeos que he conseguido. El trofeo más bonito es el cariño de toda la gente. Todo el pueblo cómo nos ha recibido".

Betis: "La verdad que sí, nunca me escondo. Siempre lo he dicho, que tengo ganas de volver. Cada vez falta menos. Soy bético. Algún día espero poder volver.

Sanción a los argentinos: "Ahí entra otros temas que no dependen de nosotros. Creo que sí. Hicieron algo que va en contra de lo deportivo, en contra de fútbol. Nosotros hicimos una celebración normal, como cualquier otra selección. Es algo que no da buena imagen para el mundo del fútbol y contento de haber ganado el Mundial".

Entre los reconocimientos a los jugadores, el alcalde la ciudad ha destacado que los dos campos de fútbol municipales de césped pasarán a denominarse Campo de Fútbol Fabián Ruiz Peña y Campo de Fútbol Pablo Páez Gavira “Gavi”, respectivamente, ya que el pabellón polideportivo municipal lleva desde hace años el nombre de Jesús Navas.