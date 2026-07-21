Fabián Ruiz y Gavi reciben su peso en tomates en Los Palacios: ¿cuánto pesa cada jugador?
Homenaje a los campeones del mundo en la ciudad sevillana
Qué canción ha elegido cada uno de los 26 jugadores de España en la celebración del Mundial en Cibeles
Ganado el Mundial y festejado en Madrid, es hora de los homenajes. Una de las primeras ciudades en rendirse ante los campeones del mundo ha sido Los Palacios y Villafranca, localidad donde nacieron Fabián Ruiz y Gavi. Los dos futbolistas han acudido este martes al ayuntamiento de la ciudad para recibir un curioso obsequio: su peso, en tomates. Tras firmar en el libro del ayuntamiento, los dos han tenido que pasar por la báscula antes de recibir una caja de tomates, cada una valorada en su peso.