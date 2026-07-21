Álvaro Borrego 21 JUL 2026 - 18:01h.

El brasileño recibió la llamada de Kompany el último día del pasado mercado de verano, pero el extremo había dado su compromiso al Betis

El plan del Betis para fichar al delantero

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Antony Matheus dos Santos afronta una nueva temporada con el Real Betis, en la que por primera vez dispondrá de un verano al completo para ponerse a punto. El extremo brasileño ha superado los problemas de pubalgia y sobre todo el varapalo de no haber acudido al Mundial con Brasil, mostrándose desde ya centrado en sus nuevos objetivos. Hace justo un año, después de su salida del Manchester United, recibió la llamada de Vincent Kompany para intentar firmarlo por el Bayern Múnich, pero el brasileño ya había dado su compromiso al club verdiblanco. Durante la concentración en Alemania ha concedido una entrevista para el diario BILD y aquí les desgranamos sus declaraciones más destacadas.

La última temporada en el Betis: "Fue una temporada llena de emociones. Como equipo, logramos algo especial y, personalmente, también fue un buen año para mí. Claro que, como jugador de ataque, siempre quiero más goles y asistencias. Pero he crecido mucho como jugador y como persona. Por eso, en general, guardo un recuerdo muy positivo de la temporada".

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La llamada del Bayern Múnich el verano pasado: "Fue, por supuesto, un gran honor. Siento un gran respeto por el Bayern de Múnich y también por Vincent Kompany. Es un entrenador al que admiro muchísimo. Cuando un club como el Bayern muestra interés y el entrenador llama personalmente, significa mucho para un jugador".

Por qué se quedó en el Betis: "Fue una decisión que tomé junto con mi familia. Estaba pasando por un momento difícil en mi vida y necesitaba un lugar donde pudiera volver a ser feliz, no solo como futbolista, sino también como persona. Sentí que el Betis era el club perfecto para mí. Por eso no me arrepiento en absoluto de esta decisión".

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Antony, feliz en Sevilla: "Muchísimo. La verdad es que no quiero hablar mucho del Manchester United. Mi etapa allí me hizo madurar como persona. Cuando llegué a Sevilla, estaba pasando por un momento difícil. Aquí redescubrí mi pasión por el fútbol. La afición y el club depositaron una confianza increíble en mí desde el primer día. Eso me ayudó muchísimo".

El sueño de la Champions: "Esto es algo muy especial para el club y nuestra afición. Han esperado muchos años por este momento. Sabemos lo grande que será el reto en la Champions League, pero lo afrontamos con ilusión. Nuestro objetivo es representar al Betis de la mejor manera posible y darlo todo en cada partido. La afición puede esperar un equipo que juega con gran pasión y entrega".

¿Qué espera Antony esta temporada? "Quiero ganar títulos. Ese siempre es mi mayor objetivo. También quiero mejorar mis estadísticas, marcar más goles y dar más asistencias. Pero, sobre todo, quiero ayudar al equipo y tener una temporada aún mejor que la del año pasado".