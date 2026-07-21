El plan del Betis para fichar al delantero

Álvaro Borrego 21 JUL 2026 - 12:14h.

El club sigue considerando que el mercado está inflado, con precios muy por encima del valor real, y aguardará el momento perfecto

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El Real Betis trabaja en la llegada de un delantero centro de garantías con capacidad de competirle un puesto al Cucho Hernández, aunque el cierre del mismo todavía deberá demorarse un tiempo más. Y es que según ha podido saber ElDesmarque, coincidiendo con lo que comentábamos hace días, el club considera que el mercado sigue estando inflado, con precios muy por encima del valor real, por lo que la dirección deportiva, que tiene los perfiles claros e incluso algún nombre avanzado, aguardará el receso de esa burbuja para encontrar el momento adecuado en el que poder concretar el cierre de la operación.

La entidad mantiene la hoja de ruta prestablecida en mercados anteriores. Los perfiles están claros y la escala de prioridades también, con nombres sabidos por todos y otros tantos que aún no se han filtrado, pero el Real Betis ya ha demostrado en otros casos que para firmar a futbolistas de cierto nivel (Antony, Fran García, Cucho o Amrabat) resulta clave guardar las composturas con paciencia y esperar el momento clave para acelerar la operación. La dirección deportiva sabe que tiene el deber de acertar en esta posición y no se lanzará ninguna moneda al aire, por lo que no quiere apresurarse ni mucho menos en un mercado que todavía consideran inflado. Por poner un ejemplo, 12 de los 15 fichajes más caros realizados este verano se han pagado por encima del valor de mercado de los futbolistas.

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En estos momentos el Real Betis se encuentra centrado en concretar alguna salida más, con libertad para que los descartes encuentren acomodo y a la expectativa de alguna posible 'gran oferta', aunque por el momento ninguna se encuentra en fase avanzada a excepción de la de Nelson Deossa, cuya negociación (y ralentización) entra dentro de la normalidad del mercado. Lógicamente cada día llegan un sinfín de ofrecimientos, pero el club no quiere precipitarse. De hecho, "no hay prisa" en ese sentido, a sabiendas de que el retraso del debut liguero les brinda algo más de tiempo (un mes) para terminar de perfilar la plantilla.

En esta época muchos clubes aprovechan el contexto mundialista para, fruto de impresiones fugaces en muchos casos, vender por encima del valor real del mercado. En ese sentido el Real Betis tiene claro que no caerá en esa 'trampa' y esperará a que se enfríe esa fiebre espontánea para concretar la mayoría de sus movimientos, dado que para acceder a determinados futbolistas de nivel los clubes deben destensar sus exigencias, como ha ocurrido con otros precedentes recientes. Ahora, una vez finalizado el Mundial, los precios deberán ir bajando de manera paulatina, contexto que desde el club verdiblanco conocen bien.

En ese sentido, la hoja de ruta del Real Betis no ha cambiado. Su deseo pasa por firmar un delantero de garantías, contrastado y con capacidad de ofrecer rendimiento inmediato. Para esta posición la dirección deportiva trabaja con altura de miras, sondeando opciones que no solo dosifiquen los esfuerzos del colombiano, sino que tenga la calidad suficiente como para incluso pelear la titularidad o poder llegar a coincidir con el cafetero. Un perfil algo más rematador, más directo, con cierta capacidad de revalorización, aunque sin descartar ninguna otra opción que pueda ponerse a tiro. Todo ello con un presupuesto relativamente similar al de la pasada campaña, por lo que será vital acertar en los refuerzos para no bajar el nivel competitivo del plantel.