Ángel Cotán 21 JUL 2026 - 13:19h.

El Manchester City aguarda una respuesta desde hace meses

La FIFA menosprecia a España tras ganar el Mundial

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Rodri Hernández está en la cima del mundo. El capitán de la Selección Española, nombrado mejor futbolista del Mundial 2026, ha sido una pieza clave en la conquista de la segunda estrella. Tras una temporada marcada por las lesiones, el centrocampista se preparó a conciencia para llegar en las mejores condiciones posibles a la cita mundialista y el resultado ha superado cualquier tipo de expectativa. Una situación que podría afectar directamente a su futuro.

Pese a tener sobre la mesa una propuesta de renovación multimillonaria por parte del Manchester City, Rodri optó por enfocarse en el Mundial y mantener viva la duda. Inmerso en su último año de contrato, el pivote madrileño no oculta su deseo de regresar en el futuro a LALIGA EA Sports, y aunque el Real Madrid le cerraba la puerta hasta hace poco, ahora la situación podría cambiar.

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El Real Madrid discute "internamente" un cambio radical por Rodri

Según informa el periodista Matteo Moretto, experto en materia de mercado, el conjunto blanco está discutiendo internamente la posibilidad de acometer un cambio radical en su postura con el centrocampista: "En el Real Madrid se están replanteando internamente la situación de Rodri Tras su gran Mundial, una parte de la directiva presiona para llegar a un acuerdo con el centrocampista español, que se muestra totalmente abierto a volver a España, lo que siempre ha sido su prioridad".

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No obstante, la palabra de Florentino Pérez será determinante. El presidente madridista, como recuerda la citada fuente, rechazó esta posibilidad anteriormente: "Queda por ver cuál es la postura de Florentino Pérez, quien hasta hace unas semanas rechazaba esta posibilidad de fichaje. Se están valorando las opciones".

Aunque se trataría de una operación que demanda un esfuerzo económico, Rodri estaría alimentando su posible fichaje por el Real Madrid manteniendo en pausa la propuesta de renovación citizen: "El Manchester City ha presentado una megaoferta económica a Rodri para renovarle, pero el jugador aún no ha respondido".