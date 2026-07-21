Angeliño genera dudas en Roma, el Deportivo pelea su fichaje y aparecen dos rivales

Ángel Cotán 21 JUL 2026 - 12:36h.

Un nuevo lateral izquierdo, necesidad en la plantilla

El Deportivo busca un fichaje en el Zaragoza y puja con el Barcelona: un debate abierto

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El Deportivo de A Coruña es ya uno de los grandes animadores del mercado de fichajes en LALIGA EA Sports. Entre ocho y nueve incorporaciones deslizó Fernando Soriano en plena celebración de ascenso y ya lleva seis. Tras reforzar la portería, el eje de la zaga, el centro del campo y la delantera, los esfuerzos se centran en el gran lunar de la primera plantilla herculina.

Inmerso en la pretemporada, Antonio Hidalgo sigue con una única pieza en el lateral izquierdo. Giacomo Quagliata demanda un nuevo cromo que eleve la competencia en ese perfil de la defensa y todos los caminos parecen conducir a Angeliño.

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La dirección deportiva coruñesa no oculta su gran deseo para apuntalar la retaguardia aunque la operación exige superar importantes dificultades económicas. El deseo de volver a casa por parte del lateral es la gran baza blanquiazul y en Roma comienza a generar dudas su situación.

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Angeliño genera dudas en Roma y el Deportivo pelea su fichaje

Según avanza el medio Forza Roma, Gian Piero Gasperini está siguiendo con lupa la evolución de Angeliño en los primeros compases de la pretemporada. Y lo cierto es que las sensaciones actuales del experimentado entrenador elevan la duda sobre su futuro, ya que el funcionamiento del lateral en estas fechas estivales no termina de convencerle.

Angeliño conoce de sobra el interés herculino y el Dépor confía en un desbloqueo que le permita avanzar con la Roma, pero hay más. La citada fuente añade que el RCD Espanyol de Monchi pretende su fichaje y no saca de las quinielas al Real Betis pese al flamante fichaje de Fran García.

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El conjunto romano está buscando un nuevo inquilino para el lateral izquierdo en el mercado e incluso no descarta reconvertir a algún activo ante las dudas que genera Angeliño. El Deportivo espera agazapado su oportunidad para encontrar solución a su gran necesidad veraniega.