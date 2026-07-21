El Deportivo busca un fichaje en el Zaragoza y puja con el Barcelona: un debate abierto

Ángel Cotán 21 JUL 2026 - 08:26h.

El club blanquillo debe tomar una decisión importante

Nicolás Tagliafico, el último en sumarse a la lista de fichajes galácticos del Dépor

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El Real Zaragoza sigue inmerso en su reestructuración de la plantilla tras el descenso al fútbol no profesional y busca las últimas piezas del nuevo puzle. En ese plan de mercado, además de las llegadas, han tomado mucha importancia las salidas. Lalo Arantegui, director deportivo blanquillo, debe resolver un último debate en el eje de la zaga y mientras se decide aparecen dos equipos de LALIGA EA Sports.

En otros tiempos, el propio club maño era el que peleaba con otras entidades históricas de nuestro fútbol por fichajes importantes. Ahora, tras muchos años lejos del gran foco de la Primera División, es el Zaragoza el que debe resistir las tentativas de otros conjuntos por sus jugadores.

FC Barcelona y Deportivo de A Coruña siguen muy de cerca el mercado zaragocista y están muy atentos a una última decisión en la retaguardia. Los dos clubes calcan el plan perfilado por un fichaje de futuro que desean acometer.

El Deportivo busca un fichaje en el Zaragoza y puja con el Barcelona

Según avanza El Periódico de Aragón, ambos conjuntos están muy interesados en la contratación de Hugo Barrachina. El defensa central de tan solo 19 años es uno de los proyectos más interesantes del conjunto maño. Internacional en categorías inferiores con España, el joven zaguero ya sabe lo que es disputar minutos en LALIGA Hypermotion y la Copa del Rey.

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Con contrato hasta junio de 2029, tanto Barça como Dépor piensan en este interesante perfil para reforzar sus filiales con el objetivo de dar el salto a la élite en el futuro próximo. Con casi 60 encuentros en la Segunda Federación a sus espaldas, el zaguero encarna una de las decisiones finales del mercado zaragocista.

La citada fuente explica la situación de Hugo Barrachina en esta ventana estival y queda en manos de Lalo Arantegui. El director deportivo busca un nuevo central para la defensa del Zaragoza aunque el último cromo para dicha posición saldrá de su elección entre el citado central y Hugo Carrillo. Mientras tanto, Deportivo y Barcelona no le pierden la pista.