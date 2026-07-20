Ángel Cotán 20 JUL 2026 - 13:29h.

El jugador del Atlético de Madrid fue testigo directo del tanto

La imagen inédita de Nahuel Molina que desató la pelea en el España-Argentina: puñetazo al estómago

Compartir







Solo fue por un gol a cero, pero España bien mereció anotar más goles ante una inexistente Argentina. El colectivo nacional, ese que se trasladó del césped a las calles de todo el país, bastó para conquistar el cetro mundialista en una noche para la historia de nuestro fútbol. Fue un monólogo, aunque solo Ferran Torres logró batir al Dibu Martínez. No obstante, los aficionados están señalando claramente a Giuliano Simeone.

El futbolista del Atlético de Madrid ingresó al terreno de juego a falta de veinte minutos para el término del tiempo reglamentario. Después llegaría la prórroga y ahí cometería un despiste que benefició a Ferran Torres en el minuto 106.

Giuliano Simeone sufre una lluvia de críticas por su error en el gol

Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, Giuliano Simeone era el encargado de perseguir la marca del delantero español. En un momento de pura tensión, con 'El Tiburón' amenazando el área argentina, el extremo colchonero se llevó la mano a una de sus medias y perdió de vista al autor del tanto decisivo. El resto, historia.

PUEDE INTERESARTE La imagen inédita de Nahuel Molina que desató la pelea en el España-Argentina: puñetazo al estómago

En Argentina no están pasando por alto este detalle decisivo y Giuliano Simeone está siendo el gran foco de críticas en la jugada que desniveló la balanza. Antes, España ya abrió la lata, aunque el trencilla optó por señalar una polémica falta que invalidó el tanto. Minutos después llegaría el 'Momento Ferran Torres'. “Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente”, valoró en ‘TVE’ a pie de campo.

El gol ha sido “una liberación muy grande” para él. “He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, peor creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quién más se lo merece”, insistió.