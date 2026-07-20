Ángel Cotán 20 JUL 2026 - 08:20h.

El campeón del Mundo responde a un gesto muy criticado

¡España es campeona del mundo por segunda vez en su historia!

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España culminó su gran obra en el Mundial 2026 con un monólogo en la final. Los pupilos de Luis de la Fuente impusieron su fútbol ante Argentina y solo el acierto, y una polémica decisión arbitral, alargaron un desenlace que parecía claro. En una conquista muy coral, Dani Olmo ha protagonizado una de las grandes individualidades nacionales en el torneo. Aunque el jugador del FC Barcelona también ha demostrado que sabe jugar fuera del terreno de juego.

Al término del encuentro, y ya con la Copa del Mundo en sus brazos, el mediapunta español brindó una auténtica lección de vida al combinado argentino. Con Leo Messi a la cabeza, la expedición albiceleste protagonizó un desplante ante el que Dani Olmo no dudó en responder.

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Dani Olmo da una lección de vida a Argentina

Argentina dio la espalda a la Selección Española en la entrega de las medallas. Una imagen a la que respondió Dani Olmo en unas declaraciones recogidas por Mundo Deportivo: "No nos importa. Al final, también es importe los valores que quieres transmitir hacia fuera. Somos un ejemplo para muchos niños y niñas y creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo... y para bien".

El centrocampista español Dani Olmo aseguró este domingo que los componentes de la selección española se sienten "muy felices" con la conquista del Mundial a expensas de Argentina. "Es un sueño hecho realidad. Un objetivo cumplido. Sabíamos que teníamos equipo para hacerlo posible. Al final lo hemos podido conseguir, así que muy feliz", dijo tras el partido jugado en el estadio Metlife.

El jugador del Barcelona afirmó que en el vestuario se hicieron múltiples fotos de recuerdo tras el partido, que les han entregado "unos mini trofeos muy chulos" y restó importancia a que los jugadores argentinos estuviesen de espalda en la ceremonia de premiación.