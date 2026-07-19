Fran Fuentes 19 JUL 2026 - 23:45h.

Slavko Vincic interpretó que hubo falta sobre Otamendi, pero no existió contacto alguno

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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no estuvo exenta de polémica en el plano arbitral. Y es que Slavko Vincic anuló un gol a la Selección Española en el primer período de la prórroga. Un centro desde la derecha en el que Nicolás Otamendi pugnó con Mikel Merino se saldó con el navarro punteando la pelota ante Dibu Martínez, el rechace le cayó a Nico Williams y este empujó el balón al fondo de la red. Sin embargo, el colegiado consideró que en la acción del futbolista del Arsenal con el zaguero de la Albiceleste fue susceptible de falta.

Fue una jugada muy protestada tanto por Mikel Merino, quien consideró que no había cometido infracción alguna, como por el propio Nico Williams, que fue quien introdujo el balón en la portería. Del mismo modo, tanto Luis De la Fuente como el resto de los jugadores presentes en el banquillo de España se comieron al cuarto árbitro, protestando la decisión e instando a que revisase el VAR. Sin embargo, como sucedió durante el resto de la Copa del Mundo, no se produjo ninguna revisión ni instaron a rectificar la decisión desde el VAR.