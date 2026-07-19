Alberto Cercós García 19 JUL 2026 - 22:18h.

De la sorprendente aparición de Ronaldinho y Ronaldo con Madonna a Ted Lasso dando pie a Justin Bieber

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La final del Mundial entre Argentina y España hizo historia también lejos del balón. El descanso del encuentro acogió por primera vez un espectáculo de medio tiempo al estilo de la Super Bowl, un montaje sin precedentes organizado por la FIFA que convirtió el estadio en un gigantesco escenario durante 11 minutos de actuación musical. Con una producción diseñada por Chris Martin, líder de Coldplay, el show reunió a algunas de las mayores estrellas de la música internacional y confirmó la apuesta del organismo por transformar la final en un evento global de entretenimiento.

Madonna fue una de las grandes protagonistas de la noche con un repaso a algunos de los temas más icónicos de su carrera. Todo, dejando un momentazo con Ronaldinho y Ronaldo Nazario. Ted Lasso dio paso a Justin Bieber, que puso el toque más actual al espectáculo. Shakira, una de las artistas más ligadas al fútbol tras sus actuaciones en anteriores grandes torneos, volvió a conquistar al público con una actuación cargada de ritmo. Junto a ellos también participaron BTS, Burna Boy, Coldplay, el prestigioso director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22 Chorus, además de varias apariciones especiales que completaron una puesta en escena pensada para una audiencia mundial.

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Un precedente único en el Mundial

Más allá del cartel de artistas, el gran triunfo del espectáculo fue su dimensión histórica. Nunca antes una final de la Copa del Mundo había contado con un descanso convertido en un evento musical de estas características. La FIFA logró completar el complejo montaje y desmontaje del escenario dentro del tiempo previsto para que la segunda parte comenzara según lo establecido, cerrando un espectáculo que, por su repercusión y ambición, apunta a convertirse en el inicio de una nueva tradición en las finales mundialistas. El show, además, sirvió para reforzar el carácter global del torneo con un elenco internacional y una producción que situó al Mundial en el mismo terreno que los mayores acontecimientos deportivos y musicales del planeta.