Rakitic con la camiseta y Luis Fabiano con el pasaporte: el apoyo de los exsevillistas a España

Pepe Jiménez Sevilla, 19 JUL 2026 - 18:16h.

El croata bromeó sobre la 'amenaza' de sus hijas para vestir la camiseta

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Uno croata, el otro brasileño, pero ambos con un pasado recordado y especial en Sevilla. Ivan Rakitic y Luis Fabiano, exjugadores blanquirrojos, han aparecido este domingo, antes de la final del Mundial, apoyando a la Selección con diferentes guiños.

El primero en hacerlo fue Luis Fabiano. El que fuese delantero del Sevilla, uno de los mejores en la historia de la entidad, publicó una imagen en sus redes sociales mostrando su pasaporte español.

Cabe recordar que el exatacante cuenta con la doble nacionalidad -además de ser brasileño y máximo rival de Argentina- española, situación que recordó en su publicación solicitando apoyo a España en este encuentro tan importante.

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No tardó demasiado en aparecer también Ivan Rakitic apoyando a la Selección. En esta ocasión el mediapunta se presentaba en DAZN con la camiseta de la selección española y bromeaba sobre sus hijas, las culpables de dicha imagen.

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"Me han obligado, la presión de casa. Me han dicho 'papá, si no te pones la camiseta, no te dejamos hablar con nadie'. Tengo muchas ganas de ver el partido, estoy aquí en Croacia, hay mucha expectativa, es la final que todos queríamos ver. Ojalá pasen los minutos ya y podamos ver la final, que España gane", decía el croata.

No hace falta recordar que la esposa y las hijas de Ivan Rakitic son españolas y que el mediocampista, por sus años en el Sevilla, guarda un especial cariño no solo a España, sino también a Andalucía, tierra de la que siempre ha presumido lejos de las fronteras nacionales.