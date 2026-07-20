Pablo Sánchez 20 JUL 2026 - 07:16h.

Keyne, el hermano de Lamine Yamal, se vuelve a hace viral tras la final: locura al recoger la medalla

Madrid se prepara para recibir a los campeones

Compartir







La selección española sumó la segunda estrella a su camiseta tras vencer a Argentina en la final del Mundial. El combinado de Luis de la Fuente se topa con la historia y llevó a locura a los hogares de España tras el pitido final. El país entero está de fiesta desde la madrugada y así será durante varios días con todo tipo de celebraciones y actos. Ya todos se preguntan qué hay preparado para celebrar en Madrid el título de campeones.

La celebración en Madrid

La Plaza de Cibeles ya está engalanada para recibir a los campeones, que aterrizarán en Barajas alrededor de las 13.00 horas. Allí se ha habilitado un escenario donde se llevarán a cabo multitud de actos.

A partir de las 16.30 la selección será recibida por la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela para continuar hasta la Moncloa. a partir de las 18.00 comenzarán los actos en dicho escenario con música, animación de todo tipo y espectáculos hasta que la selección llegue sobre las 21.00 hora estimada.

Antes, una rúa recorrerá algunos lugares de la ciudad hasta concluir en Cibeles para el acto final. Aún falta por conocer el recorrido exacto del autobús.