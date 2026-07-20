El máximo organismo analizará la actitud de los jugadores de Argentina tras la final

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La final del Mundial 2026 acabó de la peor manera posible para Argentina. Perdiendo ante España, repartiendo patadas sobre el terreno de juego e incluso con agresiones una vez concluyó el partido. Enzo Fernández vio la roja durante un encuentro que tuvo a Leandro Paredes como claro protagonista negativo por su actitud y sus acciones, liderando más de una tangana sobre el terreno de juego y agrediendo a Eric García y Gavi tras el final.

Unas actitudes que, probablemente, no quedarán impunes. Según adelante Sky Sports, la FIFA abrirá una investigación disciplinaria hacia los jugadores de Argentina tras lo sucedido en la final del Mundial. El principal señalado es Paredes por su golpes a Eric y Gavi, pero no es el único, pues esa última tangana se originó con un puñetazo de Nahuel Molina a Rodrigo Hernández. Luego, Roberto Ayala dio otro golpe importante a Dani Olmo en el cuello.

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Además, el organismo presidido por Gianni Infantino también evaluará el comportamiento de toda la delegación argentina durante la entrega de medallas. Y es que la gran mayoría de los jugadores y el cuerpo técnico estaban dando la espalda a los jugadores de España, algo interpretado como gesto antideportivo y que también ha generado una fuerte controversia.

Las sanciones que debe evaluar la FIFA en el Mundial 2026

A partir de ahora, tocará esperar las valoraciones de la FIFA tras la investigación. De momento, el máximo organismo del fútbol se reserva sus sanciones para después del Mundial, pues está pendiente de valorar también la polémica pancarta de las Malvinas que sacaron varios futbolistas de la Albiceleste tras la remontada ante Inglaterra en semifinales, así como otras palabras y actitudes controvertidas de entrenadores y jugadores de otras selecciones a lo largo del torneo. Actitudes que, muy probablemente, se traducirán en sanciones.