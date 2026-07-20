Redacción ElDesmarque Madrid, 20 JUL 2026 - 11:07h.

Los jugadores de la Albiceleste mantuvieron la misma estrategia durante todo el encuentro

El dato curioso del Mundial de España: primer título de la Selección sin jugadores del Sevilla

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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina acabó con un nuevo título para la selección de Luis de la Fuente y también con un partido repleto de polémica. El conjunto español se impuso con autoridad para conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia, en un encuentro en el que dominó la posesión y llevó el peso del juego durante la mayoría de los 120 minutos. Esa superioridad futbolística también provocó un choque muy físico, con numerosas interrupciones y acciones al límite por parte de la Albiceleste. El balance final fue de 25 faltas cometidas por Argentina, además de seis tarjetas amarillas y una expulsión, unas cifras que han alimentado el debate sobre el planteamiento defensivo del combinado de Lionel Scaloni.

La recopilación de las acciones más polémicas del partido

Un usuario de X ha recopilado en una secuencia de más de trece minutos todas las faltas y 'pillerías' cometidas por los futbolistas argentinos durante la final, mostrando numerosas acciones que cortaron el ritmo del partido y obligaron al colegiado a intervenir de forma constante. Muchas de esas infracciones llegaron cuando España conseguía enlazar largas posesiones de balón o encontraba espacios para acelerar el juego.

Este tipo de faltas tácticas suelen cometerse para detener transiciones, romper el ritmo del rival y permitir que el equipo vuelva a reorganizarse defensivamente. Sin embargo, la reiteración de estas acciones durante la final ha generado numerosas críticas al planteamiento de una selección que defendía el título de campeones del mundo.

La Selección Española no se salió del guion y mantuvo la iniciativa con mucha posesión (66%), para así encontrar la forma de superar esas acciones y acabar imponiéndose en el marcador. El elevado número de faltas y de acciones antideportivas, especialmente tras la difusión de esta recopilación viral de casi 700.000 visualizaciones que muestra de forma consecutiva muchas de las acciones más duras del encuentro, ha hecho que la imagen de los de Lionel Scaloni en la final no fuera del todo honesta para el espectador neutral.