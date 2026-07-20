El dato curioso del Mundial de España: primer título de la Selección sin jugadores del Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 20 JUL 2026 - 09:56h.

En el resto de títulos conseguidos, siempre hubo un jugador del Sevilla en la lista

El dato que convierte el título de campeón en algo único: ellas lo hicieron primero

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España vuelve a ser campeona del mundo. La Selección dirigida por Luis de la Fuente superó ampliamente a Argentina y aunque el tanto del triunfo llegó en la prórroga, nadie podía negar la superioridad española en esta final tan esperada. El título se levantó, la euforia se desató y se hizo, además, rompiendo un curioso dato que relaciona al conjunto nacional con el Sevilla.

Porque el Mundial logrado este pasado domingo por la Selección Española es su primer título en la historia sin un jugador del Sevilla en la convocatoria. Aunque Luis de la Fuente sí tiene pasado en el Sánchez-Pizjuán, no cuenta en esta estadística.

En 1964, en la primera Euro de la Selección, España contaba con Paco Gallego en su lista; en 2008, muchos años después, en la segunda Euro, Andrés Palop era el representante; llegó el primer Mundial en 2010 con Jesús Navas; la tercera Euro en 2012 con el de Los Palacios y Álvaro Negredo; y los títulos de la Nations League en 2023 y 2024 también con el reciente retirado lateral.

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Tal era la curiosidad de este dato que España llegó a la final de la Nations League en 2025 y, al caer ante Portugal, muchos recordaron la estadística para intentar encontrar una solución.

Por suerte para España -y a buen seguro que nadie en el Sevilla está defraudado- la estadística se rompió este domingo con el exsevillista Luis de la Fuente, que sí citó al conjunto hispalense en una de las respuestas más virales en su rueda de prensa previa al encuentro, al mando y una serie de jugadores que pasarán a la historia de nuestro país.

Siempre hay una vez, pero bien haría el Sevilla en intentar que en los próximos campeonatos hubiese algún jugador blanquirrojo en la lista. Por España y, principalmente, por ellos mismos.