Ferran Torres, el cuestionado héroe de España: De Foios para el mundo, un valenciano para la eternidad

Ferrán Torres se reivindica en la final del Mundial con un gol y su celebración lo dice todo

Cuestionado en muchas fases por su falta de acierto, se reivindica con el gol más importante de su carrera

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ValenciaFerran Torres, sin acento en la a, jugador del Barça, nacido el 29 de febrero de 2000, formado en la cantera del Valencia CF, que debutó con España en septiembre de 2020 a los 20 años y que logró en la final su primer gol en este mundial, el 25º con España, y se ha convertido en historia viva del fútbol mundial, nacional y valenciano. Ferran, que llegaba a esta cita como titular, perdió su puesto en el once, pero no desfalleció. Le anularon un gol en las eliminatorias, dio el balón en el palo, le anularon un segundo gol en la final pero quedará para siempre como el héroe de España en el título de 2026..

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El Tiburón cuestionado que siempre se rehace

Ferran Torres ha sido cuestionado en muchas fases del mundial y de sus participaciones con España, pero siempre tenía un gol o una asistencia, como la que le dio a Merino para tumbar a Portugal, para seguir en la brecha. Y es que, para este joven valenciano, que fue vendido el año de la pandemia al City, desde dónde el Barça lo repatrió para el fútbol español, está acostumbrado a sobreponerse a las críticas y a las adversidades.

Ferran siempre fue una estrella. Lloró cuando sus padres lo dejaron en la residencia del Valencia CF. Sufrió la ausencia de la familia. Su hermana ha sido y es su gran pilar. Pero es que este chico iba para futbolista y se le veía. A los 11 años ya tenía representante, a los 20 se fue de España porque no tenía el reconocimiento que él deseaba. Apodado el Tiburón, se fue a Inglaterra pero logró ser profeta en su tierra. Con 26 años, el campo de su pueblo, Foios, lleva su nombre. A partir de esta noche, le darán las llaves de la población y del país. Ha ganado 3 Ligas, 2 Copas, 3 Supercopas de España con el Barça, una Copa del Rey con El Valencia CF, 2 Premier, 1 Copa de la Liga Inglesa y ahora, a la Eurocopa (2024) suma la Copa del Mundo (2026). Un chico sencillo del que toda España vive enamorada, y al que, desde hoy, se le venerará de por vida. Se lo ha ganado.

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65 partidos con España, un valenciano para la historia

El jugador de Foios ademas, ya es el jugador de la Comunitat Valenciana con más partidos con España tras haber participado en todos los encuentros de la selección en el Mundial. Ferran Torres suma con España 65 encuentros, siete más de los 58 que acumuló el defensa Raúl Albiol (campeón del mundo como Ferran), que encabezaba la lista hasta el inicio de este Mundial. El podio de los jugadores valencianos con más partidos con España lo completa David Albelda, que jugó 51 compromisos con el combinado español.