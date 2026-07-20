Pepe Jiménez Sevilla, 20 JUL 2026 - 16:43h.

El exjugador del Betis no se ha cortado al hablar sobre la actitud argentina

Por qué Ayala agredió a Dani Olmo: el puñetazo incendia las redes sociales contra el ex del Valencia CF

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Si hay un nombre que se ha hecho viral este lunes ha sido el de Álvaro Vadillo. El exjugador del Betis, entre otros muchos clubes, no dudó en escribir diversos mensajes en redes sociales este pasado domingo tras la final entre España y Argentina, cargando duramente contra Leandro Paredes y Ayala, ambos miembros de la selección de Leo Scaloni. Lejos de esconderse tras las críticas, el exatacante vuelve a la carga.

Llevaba meses sin escribir ni un solo tuit y este domingo, tras ver diferentes imágenes de Paredes tras el encuentro y el golpe de Ayala a Dani Olmo, no dudó en escribir varios mensajes con dureza contra los argentinos. Se hizo tan viral que son muchos los argentinos los que han cargado sobre su figura, algo a lo que ha respondido... con mucha más leña.

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"La resaca emocional hoy la recibo con felicidad. Estoy feliz porque me siento muy identificado (y creo que toda España) con este grupo de jugadores y por supuesto con Luis de la Fuente, más allá de todo lo futbolístico. Me hace feliz ver que estos chavales y este staff, tengan éxito", comienza escribiendo en una storie publicada en sus redes sociales.

El atacante, tras felicitar a Luis de la Fuente, fue a la carg contra Argentina y dice que "como fan del deporte, la otra cara de la moneda(y en la cual quiero profundizar) no estuvo a la altura. Una selección que tiene que dar gracias a Dios (y a Messi) por ganar el mundial pasado y llegar a una nueva final en este. Porque si nos ceñimos meramente a lo deportivo, en mi opinión, no tienen el nivel suficiente para lo cosechado en los últimos 2 mundiales. Para colmo, lo rematan con ese mal perder barriobajero, antideportivo y ruin".

"Véase en la "rata" Ayala, así le decían no? (pegando a un chaval muchísimo más joven que el) y a Paredes, ay Paredes... hablaría horas de tu comportamiento macarra pero casi que te entiendo, tiene que ser duro digerir que De Paul juegue antes que tú. Que no os confundan el "cancherismo" y la malicia, no es lo mismo que la picardía. Jamás compartiré esa forma de vivir el fútbol como pregonaba Bilardo. El fútbol lo representa en todas tus facetas y valores, esta España de estos chavales, por eso me da mas felicidad aun este mundial. Dicho esto, repito, tenéis que agradecer de por vida a Messi,vuestros últimos éxitos no existirían sin el,ojalá aprendáis de su caballerosidad en la derrota y en la victoria. Época muy larga y oscura se os presenta cuando se retire. Viva España y Viva la selección", sentencia.

Si no fuese suficiente, el exatacante fue más allá y comentó que "día muy duro para llamarte Leandro , Nahuel o la rata Ayala… así le decían a este no?", insistiendo en su descontento con la actitud del ahora miembro del cuerpo técnico argentino.