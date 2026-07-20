Pablo Sánchez 20 JUL 2026 - 14:20h.

El bonito gesto de Nico Williams con su madre: le regala su medalla en plena celebración

Dejó unas bonitas palabras para ambos en sus redes sociales

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Es momento de festejar. La conquista del segundo Mundial de la historia de España ha convertido el país en una fiesta desde que el colegiado pitara el final del encuentro tras la prórroga. Un duelo de lo más emocionante que se decidió con gol de Ferran Torres tras una asistencia de cabeza de Nico Williams. Todos en el vestuario de La Roja han sido decisivos y como ejemplo también sirve el gran papel de Unai Simón bajo palos, con solo un tanto encajado en ocho partidos.

Uno de los que rompió una lanza en favor de su compañero de equipo en el Athletic tras el pitido final fue Iñaki Williams. El atacante, que viene de disputar el torneo con Ghana, dejó un mensaje en sus redes sociales para expresar la felicidad que siente tanto por él como por su hermano Nico y aprovechó para lanzar un dardo a los detractores del meta rojiblanco.

"Y la gente dudaba, eres el mejor Don Simón", expresó Iñaki en su cuenta de X para destacar que se hubiera convertido en el mepor guardameta del Mundial.

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Palabras para Nico Williams

También hubo mensaje para el bueno de su hermano Nico. El estado físico en el que llegó al torneo ha impedido ver la mejor versión del futbolista del Athletic, aunque eso no ha sido excusa para que se conviertiese en determinante. Salió en el segundo tiempo y asistió para que Ferran marcara el gol de todos.

Tras el pitido final, Iñaki también dejó unas palabras de cariño para su hermano pequeño, con quien guarda una estrecha y profunda relación. "Has cambiado el partido, que orgulloso estoy de ti", decía también en X. Ambas publicaciones han tenido muchísima repercusión con jugadores del Athletic, junto a Laporte, que vuelven a casa con una nueva estrella bajo el brazo. Una generación que queda para la posteridad.