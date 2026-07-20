Primer mensaje de Leo Messi tras perder la final del Mundial y con mención a España

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", admite el capitán de Argentina

La FIFA abre una investigación contra Paredes, Nahuel Molina y Ayala

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Leo Messi ha publicado su primer mensaje tras perder la final del Mundial 2026 ante España. El delantero de Argentina, que podría haber disputado su último encuentro en el torneo a sus 39 años, admitió que "el dolor es muy grande" tras caer en Nueva Jersey y agradeció "el esfuerzo" de la afición para acompañarles durante este último mes y medio. Además, finalizó su publicación felicitando a la selección española tras lograr su segunda estrella.

El mensaje de Leo Messi tras el Mundial 2026

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

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Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos.

También quiero felicitar a España por el campeonato", escribió Messi a través de su cuenta de Instagram.

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De momento, el '10' sigue sin confirmar su futuro en la Albiceleste, dejando en el aire su presencia en un Mundial 2030 al que llegaría con 43 años. Eso sí, a diferencia de muchos compañeros, ha tenido un gesto de deportividad con su felicitación a España, algo que contrasta de lleno con la actitud de jugadores como Leandro Paredes o Roberto Ayala.