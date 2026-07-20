Cada campeón del mundo eligió una canción al salir al escenario en la fiesta de Madrid

El beso en la boca de Yeremy Pino y Unai Simón en la celebración de España

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Los jugadores de España han llegado este lunes a la plaza de Cibeles para festejar por todo lo alto el triunfo en el Mundial 2026. Una segunda estrella y una victoria ante Argentina que merecía un colofón en la capital española. Y en esa celebración, tras pasear por las calles de Madrid, cada uno de los 26 campeones del mundo ha elegido una canción para salir al escenario. Los más jóvenes han apostado por canciones más modernas, pero hay jugadores como Marcos Llorente o Pedro Porro que han sorprendido por sus apuestas.

Las canciones de los 26 jugadores de España celebrando el Mundial

David Raya: 'Vientos de tormenta', Estopa.

Marc Pubill: 'Baby Lover', Ñengo 'Flow.

Alex Grimaldo: 'Dichavate', Rey Tony, Helabusador y Ya Ice Dilan

Eric García: 'Empire State Of Mind', Jay-Z.

Marcos Llorente: 'Soy un señor', Julio Iglesias.

Mikel Merino: 'Alice Them', Danny Elfman.

Ferran Torres: 'El tiburón', Proyecto Uno.

Fabián Ruiz: 'Como si fueras a morir mañana', Leiva.

Gavi: 'Un verano en Nueva York', Bud Bunny.

Dani Olmo: 'Un verano en Nueva York', Bud Bunny.

Yeremy Pino: 'Algo va a pasar', Quevedo.

Pedro Porro: 'Pa Madrid', El Barrio.

Joan García: 'Soldadito marinero', Fito y Fitipaldis.

Aymeric Laporte: 'Pilé', Mauvais.

Álex Baena: 'El último día de nuestras vidas', Dani Martín.

Rodrigo Hernández: 'Freed from desire', Gala Rizzatto.

Nico Williams: 'Ela ké Leitada', MC GW.

Martín Zubimendi: 'Waka Waka', Shakira.

Lamine Yamal: '¿Y qué fue?', Don Miguelo.

Pedri González: 'Ni borracho', Quevedo.

Mikel Oyarzabal: 'Potra salvaje', Isabel Aaiún.

Pau Cubarsí: 'Mi gran noche', Raphael.

Unai Simón: 'El bachatón de la L', Lola Índigo y Lucho RK.

Marc Cucurella: 'Malbec', Bizarrap y Duki.

Víctor Muñoz: 'Yo lo soñé', Omar Montes y Saiko.

Borja Iglesias: 'Cantando', Violadores del Verso.

Luis de la Fuente: 'Quijote', Julio Iglesias.