Pepe Reina vuelve a cantar 'camarero' en el regreso de España del Mundial

El exportero anima a varios aficionados en el aeropuerto

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Pepe Reina vuelve a cantar el mítico 'camarero'. El exportero pasó a la histórica en aquella celebración de España en 2010 tras ganar el Mundial de Sudáfrica como el gran animador de una fiesta legendaria. Ahora, 16 años más tarde, ha estado en Nueva York como comentarista. Y durante el viaje de regreso, no ha podido evitar compartir momentos de euforia con la afición.

De hecho, durante las últimas horas se ha vuelto viral un vídeo de Reina animando a la hinchada en un autobús del aeropuerto. Algunos aficionados entonan su nombre y el madrileño, finalmente, acaba arrancando con una sonrisa en la cara: "¡Camarero! ¡Camarero! ¡Una de queso!", grita Reina, mientras varios aficionados españoles le siguen con el cántico.

En ese autobús, por cierto, también había aficionados argentinos, una vez más mayoritarios, como durante todo el torneo y especialmente en la final. Los españoles seguían de fiesta, mientras que sus rivales en la grada no tenía muchas gracias de sonreír a esas alturas de la película y tras la pobre imagen de su selección en la final.