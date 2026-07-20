Celia Pérez 20 JUL 2026 - 19:25h.

En la recepción en Moncloa por parte del presidente de España

La broma de José Luis Martínez-Almeida al Real Madrid con la celebración en Cibeles

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Pedro Sánchez ha recibido este lunes a la selección española de fútbol en la Moncloa, la segunda escala de los campeones del mundo en esta jornada, tras aterrizar en España después de haber conquistado el Mundial 2026. La plantilla al completo se ha desplazado para ser recibida por el presidente del Gobierno antes de iniciar el recorrido por el centro de Madrid en el autobús descubierto. Entre todos los saludos hay uno que ha llamado la atención sobre el resto, el de Álex Baena.

El futbolista del Atlético de Madrid ha estrechado la mano a Pedro Sánchez con la mirada baja. Una instantánea que no ha pasado desapercibida en redes sociales y que rápidamente han vinculado con la de Dani Carvajal hace dos años. Fue tras la conquista de la Eurocopa cuando el lateral protagonizó un tenso y frío saludo con Pedro Sánchez, el 15 de julio de 2024. Durante la recepción institucional en el Palacio de la Moncloa, el jugador estrechó la mano del presidente sin mirarle a la cara.

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Todo ello ha ocurrido después de que los integrantes de la selección aterrizaran esta misma mañana en Madrid. Los jugadores fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras 'Enhorabuena campeones', en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comieron y ultimaron los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.

Las celebraciones oficiales ha comenzado cuando La Roja ha sido recibida por la Casa Real en La Zarzuela y, posteriormente, puso rumbo a la Moncloa para ser recibida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto ante los miles de aficionados que los están esperando.