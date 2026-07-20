El beso en la boca de Yeremy Pino y Unai Simón en la celebración de España

Máxima efusividad durante la rúa de la selección por las calles de Madrid

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La celebración de España por las calles de Madrid está dejando varias imágenes icónicas. Miles de aficionados de la selección española de fútbol han salido a festejar con los jugadores tras ganar el Mundial 2026 e imponerse a Argentina en la final de Nueva Jersey. En ese festejo, Unai Simón y Yeremy Pino han mostrado máxima efusividad y un momento que se ha hecho viral en las redes sociales.

Poco antes de llegar a la plaza de Cibeles, cuando el autobús descapotable andaba cerca de la Puerta de Alcalá, Yeremy Pino ha aprovechado que el cámara estaba justo en frente suya para acercarse a Unai Simón y pedirle un beso en la boca. El portero del Athletic ha reaccionado de forma afirmativa y los dos jugadores no han dudado en darse un pico.

Tras el beso, Yeremy ha vuelto a mirar a cámara con gesto de sorpresa. Todo ello en un tono festivo, entre risas, poco antes de llegar a una plaza de Cibeles que acogería el gran colofón de la fiesta.

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Posteriormente, a Unai Simón se le vio portar también una boina roja con el escudo del Athletic. Una muestra más de la pluralidad de la selección, pues también se vieron escudos del Atlético de Madrid entre los futbolistas colchoneros y banderas de casi todas las comunidades autonómas.