Celebración del Mundial de España, en directo: señal de televisión

La selección española celebra el título logrado ante Argentina por las calles de Madrid

Por qué Ayala agredió a Dani Olmo: el puñetazo que incendia las redes

Compartir







El Mundial ya está en España. Tras ganar a Argentina en la segunda final de su historia y bordar en su camiseta una segunda estrella inmortal, los jugadores de la selección española celebrarán este lunes por las calles de Madrid el título logrado en Estados Unidos. Las celebraciones arrancaron con la tradicional visita a las instituciones. Posteriormente, un autobús descapotable recorre las calles de Madrid a partir de las 19:00 horas hasta llegar a la Plaza Cibeles, donde a partir de las 21:00 se llevará a cabo el gran colofón de la fiesta.