Julián Álvarez sufre un nuevo giro en el Atlético de Madrid y el Barcelona cambia el tiro

Ángel Cotán 21 JUL 2026 - 10:13h.

El club azulgrana maneja otros tres nombres para la delantera

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El Atlético de Madrid continúa enfocado en su planificación para la próxima temporada. Una vez finalizado el Mundial 2026, el club madrileño confía en desatascar varias salidas para poder enfocarse en los necesarios fichajes en ataque. Y ahí cobra especial importancia la situación de Julián Álvarez que acaba de sufrir un nuevo revés.

El contundente mensaje de Miguel Ángel Gil Marín reforzó la posición colchonera en un culebrón que se disparó con las declaraciones del atacante argentino y que ahora obligan al FC Barcelona a cambiar el tiro en el mercado.

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El Barcelona cambia el tiro por Julián Álvarez

Durante la disputa de la cita mundialista, 'La Araña' ha experimentado cambios constantes por su futuro. La estrategia atlético parece haber calado en el club azulgrana, y como avanza el Diario AS, Julián Álvarez ha vuelto a protagonizar un nuevo giro de guion. Cuando todo apuntaba a un inevitable entendimiento entre las partes, Joan Laporta y Deco amplían el abanico.

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El Barça no esperará constantemente a Julián ni se volverá loco en este mercado de verano. Por esta razón, la citada fuente expone los tres delanteros que ya tantea la entidad catalana para ocupar el hueco que deja libre Robert Lewandowski.

El primero de ellos es Mikel Oyarzabal. Feliz en San Sebastián, el capitán de la Real Sociedad es uno de los objetivos del Barcelona pero su incorporación se antoja muy difícil por el vínculo emocional que le une al club txuri urdin.

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Joao Pedro encarna la segunda opción que maneja la dirección deportiva barcelonista. Deco conoce al entorno del futbolista a la perfección y podría lanzarse a por su fichaje en los próximos días. El último de los nombres que se manejan en Can Barça es el de Junior Kroupi. El futbolista francés de veinte años tiene contrato en vigor con el Bournemouth hasta junio de 2030.