Gil Marín responde sin filtros a Joan Laporta por Julián Álvarez: “Nuestra respuesta sí es infinita”

Fran Duarte Madrid, 17 JUL 2026 - 12:34h.

Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, ha salido públicamente a rechazar la oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez que según Joan Laporta "no es infinita"

Joan Laporta insiste en el plan del Barça para fichar a Julián Álvarez: "Está muy claro que el jugador quiere cambiar de aire"

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En mitad de todo el culebrón con Julián Álvarez, el Atlético de Madrid ha publicado la respuesta oficial del club directamente de boca de Miguel Ángel Gil Marín. “El presidente del Barça ha dicho que la oferta no es infinita, pues la respuesta del Atlético de Madrid sí. No vamos a aceptar una oferta para el traspaso de Julián Álvarez por 100 millones y ni por 150 ni por 200”. Más claro no se puede decir.

Después de la respuesta inicial a base de mensajes en redes sociales, muchos aficionado pedían un paso al frente al CEO del Atlético de Madrid. Por eso ha salido el propio Miguel Ángel Gil Marín en persona a contestar a Joan Laporta sobre la oferta que han hecho por Julián Álvarez. "Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo he manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", comienza diciendo el máximo dirigente del club rojiblanco. "Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita, no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150, ni una de 200", sentencia Gil Marín de manera contundente. Los que pedían una respuesta de este calibre ya pueden estar satisfechos.

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Las palabras de Joan Laporta sobre Julián Álvarez

Una respuesta motivada tras las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en Estados Unidos justo antes de la final entre España y Argentina. "Ya sabe el Atlético de Madrid que hemos hecho una oferta, que es una oferta importante. No va a ser una oferta ilimitada en el tiempo. Va a haber un momento que nosotros tenemos que tomar una decisión, si mantenemos la oferta o no. Dependerá de cómo transcurra estas dos semanas que hay para terminar julio. Lo hemos hecho desde el respeto institucional", comentó el presidente culé en El Larguero de la Cadena SER. "El jugador se ha pronunciado. Por eso el tema está vivo. Ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo. Además haciendo muy buena oferta. Ahí está. Ya veremos cómo transcurre todo esto. El director deportivo está trabajando muy bien. Ha incorporado de Adeyemi, esta semana lo firmamos, la que viene. Trabajando de manera muy eficiente, con discreción. Veremos cómo evoluciona lo de Julián. Seguro que si no tenemos alternativas", añadía Laporta.

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Por su parte, Julián Álvarez se encuentra concentrado para disputar su segunda final de la Copa del Mundo y no ha querido hacer ninguna declaración más sobre su futuro. Lo último que dijo fue que quería irse del Atlético de Madrid y que lo mejor para el club y para él era una transferencia en este verano. Algo que el Atlético de Madrid no parece dispuesto a permitir y pinta a que este culebrón va a alargarse todo el verano. Veremos si Julián se declará en rebeldía o si se niega a entrenar con el Atlético de Madrid o si por el contrario acaba cambiando su opinión y se queda una temporada más en Madrid.