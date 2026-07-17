María Trigo 17 JUL 2026 - 08:36h.

La FIFA sorprende con la eleccióny revela el vídeo del momento en el que lo anuncia

Preocupación en el vestuario de España con la permisividad arbitral en las faltas a Lamine Yamal

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La FIFA sorprende a todos y deja de lado el ranking de los grandes favoritos para designar a Slavko Vincic para pitar la gran final del Mundial que enfrenta este domingo (a las 21.00 horas) a España y Argentina en el estadio Metlife de Nueva York. A sus 46 años y tras ser internacional desde 2010, el colegiado nacido en la ciudad eslovena de Máribor, ha sido el elegido. Como se puede ver en el vídeo, el momento del anuncio no ha dejado indiferente a nadie y las lágrimas de emoción se apoderaron de un Slavko Vincic que en 2020 vivió unos momentos muy duros tras ser detenido y luego puesto en libertad.

Emoción, orgullo y recuerdo para la familia

Además, del vídeo superior, aquí se puede ver también como Vincic se abraza con sus dos asistentes, Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič. Los tres estarán acompañados en la final por el cuarto árbitro Adham Makhadmeh y el árbitro asistente reserva Mohammed Al-Khalaf, ambos de Jordania.

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Justo después del momendo, el trencilla esloveno afirmó estar en "shock". "Estaba temblando, es un honor increíble llegar a la final del Mundial. Es algo que es un sueño para un árbitro, para un árbitro joven cuando empieza. Así que estoy muy orgulloso, muy orgulloso de mí mismo, de mi equipo. Es un orgullo representar a Eslovenia en el mayor evento deportivo del mundo y daremos lo mejor de nosotros", manifestó Vincic, que también se acordó de su familia: "Son mi primer pensamiento. Sacrificaron mucho a lo largo de mi carrera. Así que estoy muy orgullosa de donde estoy ahora. Y gracias a ellos también".

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Qué pasó con Slavko Vincic y por qué fue detenido

Aunque ya pitó una final de Champions y una de Europa League, el árbitro de la final vivió un momento muy desagradable y por el que llegó a estar detenido por la policía de Bosnia y Herzegovina. Fue el 29 de mayo de 2020. Vincic estaba en una cabaña en la ciudad de Bijeljina y la policía llegó para hacer una redada contra una red de prostitución, tráfico de drogas y armas ilegales. Las autoridades cumplieron con su cometido y del lugar se llevaron 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10.000 euros en efectivo. Además, como decimos, detuvieron a Vincic y a otras 34 personas que estaban allí presentes entre hombres y mujeres. Entre ellos, a la cabecilla de la trama que luego reconoció los hechos.

El colegiado, según informaron después, fue siempre detenido en calidad de testigo y lo pusieron en libertad tras unas horas muy complejas. El propio Vincic, en el medio Vecer, habló de lo ocurrido: "Acepté una invitación a almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió". Además, la Federación Eslovena de Fútbol también mostró un respaldo total a su árbitro, cerró el caso de inmediato y no abrió ningún procedimiento disciplinario. "Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado", expusó.